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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 20.11.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Instagram'da onaylı hesap nasıl alınır?

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Instagram'da onaylı hesap nasıl alınır?

Instagram'da ünlü isimlerin profilinde yer alan ''verified account'' yani ''mavi tik'' birçok kullanıcının ilgisini çekiyor. Peki Instagram'da onaylı hesap nasıl alınır?

Facebook ve Twitter'dan sonra Instagram'da kullanıcılarına hesaplarını onaylama imkanı sundu. İşte Instagram'da mavi tik almanın yolu...

İlk adım: Profilinize gidin

Instagramda onaylı hesap nasıl alınır

İkinci adım: Ayarlar bölümüne gidin

Instagramda onaylı hesap nasıl alınır

 

Üçüncü adım: Ayarlar bölümünde aşağı doğru ilerleyin ve ''Doğrulama Talebi'' adlı bölüme girin

Instagramda onaylı hesap nasıl alınır

Dördüncü adım: Gerekli formu doldurun

Instagramda onaylı hesap nasıl alınır

Beşinci adım: Talep edildiği gibi, kimliğinizin fotoğrafını çekin ve fotoğrafı ekleyin

Altıncı adım: Onaylanın.

Instagram'a onaylı hesap talebi göndermek işte bu kadar basit. Instagram geri dönüş yaptıktan sonra onaylanıp onaylanamadığınızı öğreniyorsunuz. Hesabınızın onaylanma olasılığını yükseltebilmek için öncelikle tanınmış bir kişi, fenomen ya da marka olmanız gerekiyor. Eğer bunların hiçbirine sahip değilseniz üzülmeyin, Instagram'ı doğru kullanarak da bu onaya sahip olabilirsiniz.

MAVİ TİKİ KOLAYCA ALABİLMEK İÇİN İZLEYECEĞİNİZ ADIMLAR

#1 Düzenli içerik paylaşmak

#2 Hashtagleri yaygın olarak kullanmak

#3 Etkileşimlerin fazla olması

#4 Güçlü bir bio

#5 Onaylanmış hesaplar ile etkileşim

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