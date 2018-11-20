Instagram'da onaylı hesap nasıl alınır?
Instagram'da ünlü isimlerin profilinde yer alan ''verified account'' yani ''mavi tik'' birçok kullanıcının ilgisini çekiyor. Peki Instagram'da onaylı hesap nasıl alınır?
Facebook ve Twitter'dan sonra Instagram'da kullanıcılarına hesaplarını onaylama imkanı sundu. İşte Instagram'da mavi tik almanın yolu...
İlk adım: Profilinize gidin
İkinci adım: Ayarlar bölümüne gidin
Üçüncü adım: Ayarlar bölümünde aşağı doğru ilerleyin ve ''Doğrulama Talebi'' adlı bölüme girin
Dördüncü adım: Gerekli formu doldurun
Beşinci adım: Talep edildiği gibi, kimliğinizin fotoğrafını çekin ve fotoğrafı ekleyin
Altıncı adım: Onaylanın.
Instagram'a onaylı hesap talebi göndermek işte bu kadar basit. Instagram geri dönüş yaptıktan sonra onaylanıp onaylanamadığınızı öğreniyorsunuz. Hesabınızın onaylanma olasılığını yükseltebilmek için öncelikle tanınmış bir kişi, fenomen ya da marka olmanız gerekiyor. Eğer bunların hiçbirine sahip değilseniz üzülmeyin, Instagram'ı doğru kullanarak da bu onaya sahip olabilirsiniz.
MAVİ TİKİ KOLAYCA ALABİLMEK İÇİN İZLEYECEĞİNİZ ADIMLAR
#1 Düzenli içerik paylaşmak
#2 Hashtagleri yaygın olarak kullanmak
#3 Etkileşimlerin fazla olması
#4 Güçlü bir bio
#5 Onaylanmış hesaplar ile etkileşim
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