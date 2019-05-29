İşte Huawei'nin yeni işletim sistemi: Ark OS
Çin ve ABD arasındaki gerilim sonucu tüm anlaşmaları askıya alınan Huawei, yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Çinli şirketin yeni işletim sisteminin ismi belli oldu.
Google ve Huawei arasında yaşanan tüm gelişmelerden sonra Çinli şirket kendi işletim sistemini geliştirme kararı almıştı. Android lisansı askıya alınan şirketin yeni işletim sistemi Ark OS olarak adlandırılacak.
Ark OS adında özel bir Huawei işletim sisteminin yolda olduğunu söyleyebiliriz. Henüz test aşamasında olmasından dolayı yeni işletim sistemine ait bir ekran görüntüsü de internete sızmış değil; ancak 2020 yılı başlarında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.
Huawei'nin kendi işletim sistemini geliştirdiğine dair söylentiler ABD yaptırımlarından öncede gündeme geliyordu. Şirket her ihtimale karşı bir B planı hazırladı ve beklenilen oldu. Huawei kendi işletim sistemine yönelik çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
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