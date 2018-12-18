İşte Huawei MateBook 13'ün fiyatı!
Huawei'nin ofis ve ev kullanımına hitap eden yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook 13 satışa çıkıyor. İşte özellikleri ve fiyatı...
Huawei Share 3.0 teknolojisini destekleyen ilk Huawei dizüstü bilgisayar olan MateBook 13, 2160x1440 piksel çözünürlüğünde ve 3:2 oranında 13 inçlik bir IPS ekran ile geliyor.
4.4mm’lik inceliğe sahip olan MateBook 13, yüzde 88’lik ekran/gövde oranı ile iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Tüketiciler, UHD620 grafik kartına sahip 8. nesil Intel Core i5-826U işlemcili versiyon ya da NVIDIA MX150 grafik kartına sahip 8. nesil Core i5-8560U işlemcili versiyondan birini seçebilirler. 42 mW batarya ile güçlendirilen modelde kulaklık ve USB Type-C girişi bulunuyor.
İnce çerçeve ve alüminyum alaşımlı seramik malzeme ile oldukça minimalist bir tasarıma sahip olan cihaz, 3 farklı versiyona ayrılarak satışa sunuluyor. Bu modellerin fiyatı ise 256 GB kapasiteli versiyon 725$, Harici ekran kartı opsiyonu 783 dolar, harici grafik yer almayan 512 GB kapasiteli versiyon 826 dolar, Core i7 işlemcili versiyon ise 512 GB ve harici ekran kartlı olarak 927 dolar civarında.
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