İşte Honor 10i'nin en dikkat çeken özelliği
Geçtiğimiz haftalarda duyurusu gerçekleştirilen Honor 10i, RAM seçeneği ile dikkat çekiyor. Honor 10 Lite'a olan benzerliğiyle dikkat çeken model bakın hangi özelliklerle geliyor?
Honor markası altında uygun fiyatlı telefonlar sunan Huawei, Honor 10i modelini geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarmıştı. Honor 10 Lite'a oldukça benzeyen Honor 10i arka tarafta yer alan üçlü kamerasıyla farklılık gösteriyor. Ekran tarafına baktığımızda aynı 10 Lite modelinde gördüğümüz gibi 6.21 inç boyutunda ekrana sahip olan telefonda Full HD+ ekran yer alıyor.
HiSilicon Kirin 710 işlemciden güç alan Honor 10i, 6 GB RAM ve arttırabilir 128 GB depolama alanı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Aynı zamanda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı seçeneklerinin bulunduğunu belirtelim Cihazın arka tarafında 24 Megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde iddialı Selfie kamerası yer almakta.
Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz 3400 mAh bataryaya sahip. 164 gram ağırlığında olan Honor 10i, EMUI 9.0.1 arayüzüyle çalışıyor. Cihazın fiyatı ise 310 dolar olarak belirlenirken ülkemizde ki fiyatı için ise şu anlık bir bilgi vermek mümkün değil.
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