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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.04.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

İşte Honor 10i'nin en dikkat çeken özelliği

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İşte Honor 10i'nin en dikkat çeken özelliği

Geçtiğimiz haftalarda duyurusu gerçekleştirilen Honor 10i, RAM seçeneği ile dikkat çekiyor. Honor 10 Lite'a olan benzerliğiyle dikkat çeken model bakın hangi özelliklerle geliyor?

Honor markası altında uygun fiyatlı telefonlar sunan Huawei, Honor 10i modelini geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarmıştı. Honor 10 Lite'a oldukça benzeyen Honor 10i arka tarafta yer alan üçlü kamerasıyla farklılık gösteriyor. Ekran tarafına baktığımızda aynı 10 Lite modelinde gördüğümüz gibi  6.21 inç boyutunda ekrana sahip olan telefonda Full HD+ ekran yer alıyor.  

HiSilicon Kirin 710 işlemciden güç alan Honor 10i, 6 GB RAM ve arttırabilir 128 GB depolama alanı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Aynı zamanda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı seçeneklerinin bulunduğunu belirtelim Cihazın arka tarafında 24 Megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde iddialı Selfie kamerası yer almakta.  

Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz 3400 mAh bataryaya sahip. 164 gram ağırlığında olan Honor 10i, EMUI 9.0.1 arayüzüyle çalışıyor. Cihazın fiyatı ise 310 dolar olarak belirlenirken ülkemizde ki fiyatı için ise şu anlık bir bilgi vermek mümkün değil.  

Boston Dynamics'in depoda yük taşıyan yeni robotuBoston Dynamics, "Handle" ismindeki yeni robotunun tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı. Taşıma amaçlı üretilen robot sosyal medyada büyük ilgi gördü.Genel merkezi, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan mühendislik şirketi Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden, "Handle" ismindeki robotu tanıttı.
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