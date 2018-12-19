Güneş sistemine en uzak cisim: Farout
Bir grup astronomun yaptığı araştırmalar sonucunda güneş sistemine en uzak cisim keşfedildi.
Bir grup uluslararası gök bilimci güneşin çevresinde bulunan en uzak cismi keşfetti. Dünya ile yaklaşık 18 milyar kilometre mesafe olan cisim "Farout" olarak adlandırıldı. 500-600 km çap uzunluğuna sahip olan cüce gezegen Güneş'ten yaklaşık 120 astronomik birim uzaklıkta bulunuyor.
Güneş ışınlarının pembe renge sahip Farout isimli cisme ulaşması için 18 milyar kilometrelik mesafeyi aşması gerekiyor. Oldukça fazla olan bu mesafesinin dışında araştırma lideri Scott S. Shepard yaptığı açıklamalarda şunları söyledi; " Farout, 100 astronomik birim ötesinde keşfedilen ilk cisim oldu. Çok yavaş hareket ettiği için Güneş etrafındaki yörüngesini belirlememiz birkaç yıl alacak." Cüce gezegenin güneşin etrafındaki tam turunun bin yıldan fazla süreceğini de belirten araştırmacı hayatında gördüğü en ağır obje olduğunu da sözlerine ekledi.
Keşfedilen cisim için Japonya'nın Subaru Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar Farout üzerindeki çalışmalarını sürdürecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle