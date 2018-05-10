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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerTeknoloji Haberleriİşte Google'ın yeni sürücüsüz otomobili: Jaguar I-Pace
GeriTeknoloji İşte Google'ın yeni sürücüsüz otomobili: Jaguar I-Pace
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Teknoloji
10.05.2018 - 06:57, Son Güncelleme:

İşte Google'ın yeni sürücüsüz otomobili: Jaguar I-Pace

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İşte Google'ın yeni sürücüsüz otomobili: Jaguar I-Pace

Google'ın ana firması Alphabet tarafından kontrol edilen otonom araba firması Waymo, tamamen elektrikli Jaguar I-Pace ile filosuna yeni bir araba ekliyor. Hatta firma, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 20.000 Jaguar üretimini araçları arasına eklemeyi planlıyor. Bu hafta, bu özel Jaguar'lardan biri Google I/O 2018 etkinliği sırasında Shoreline Amphitheatre'ın dışında park edilmiş halde görüldü. Lüks araç çalışmıyordu ve hatta içine bakılması için kapıları bile açılmıyordu; bir kordon ile çevrelenmişti. Buna rağmen SUV'un park alanında dikkat çektiği rahatlıkla söylenebilir.

Jaguar I-Pace, otonom sürüş için ayarlanmış ve Waymo'nun algılayıcıları, kameraları ve lidar'ı ile donatılmıştı. Ancak aracın sahip olduğu özel görünüşün dikkatleri üzerine topladığı ve aracın üzerindeki büyük siyah dairenin veya yan kısımlarda çıkıntı yapan beyaz kutuların neredeyse gözükmediği söylenebilir.

Waymo'nun Chrysler Pacifica Hybrid minibüslerinde de olduğu gibi I-Pace de farklı seyahat koşullarında sürüş için makine öğrenimini kullanacak.

Waymo, şu ana kadar milyonlarca kilometre sürüşün yanı sıra kamusal yollarda da 6 milyon milden (yaklaşık 9.656.000 kilometre) fazla test sürüşünü tamamladı. Waymo'nun nihai amacı Jaguar I-Pace'in Phoenix, Arizona'da otonom ulaşım hizmetinin bir parçası olarak yolcuları gidecekleri yere taşımaları...

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