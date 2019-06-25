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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.06.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

İşte geleceğin mühendislerinden "havalı" çözümleri

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İşte geleceğin mühendislerinden "havalı" çözümleri

Özgün ve milli hava platformlarına yönelik bir dizi projeyi hayata geçiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), bu projelerde görev alacak geleceğin mühendislerini sektöre hazırlamaya yönelik çalışmalar da yürütüyor.

TUSAŞ, stratejik ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, geleceğin mühendislerinin sektöre katkı vermesi ve yeteneklerinin gelişimine olanak sağlaması amacıyla 2018-2019 öğrenim yılında üniversitelerle 23 sanayi odaklı lisans bitirme projesi gerçekleştirdi. 

Lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde TUSAŞ uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev aldığı Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi faaliyetleriyle şirketin stratejik ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağı yetiştirilmesi, geleceğin mühendislerinin çok taraflı araştırmalarda yer alması ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda yürütülen projelerde, TUSAŞ'taki çalışmalarla tanımlanan bir üretim ve tasarım sorununun çözülmesinin hedeflenmesi, TUSAŞ'ta uygulama potansiyeli olan ürün, yöntem, süreç iyileştirilmesine ve/veya geliştirilmesine katkı sağlanması beklendi.

Projelerde İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Ankara, Gazi, Hacettepe, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Başkent, Eskişehir Osmangazi, Yıldırım Beyazıt, Konya Teknik, Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinden 81 öğrenci görev aldı.

Tasarımdan modellemeye kadar

Genç mühendisler, öğretim yılı boyunca Atak Helikopteri Montaj Hattında Zaman ve Maliyet Kayıplarının Azaltılması, Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Olmadan Çoklu Görüntü Birleştirme ile Hava Aracı Konumlandırma, Kargo Taşıma İçin İnsansız Hava Aracı Tasarımı, Elektrikli Hava Araçları İçin Elektrik Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi Modellemesi ve Benzetimi, Uçak Pistinde Gezen Robotla Yabancı Madde Tespiti, Kanat Hücum Kenarının Kuş Çarpması Durumunda Davranışlarının İncelenmesi, Elektrikli Hava Araçları İçin Elektrik Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi Modellemesi ve Benzetimi gibi projelerin başarısı için çaba harcadı.

Öğrenciler, projelerin sonuçlarını TUSAŞ Akıncı Tesisleri'nde düzenlenen TUSAŞ Genç Mühendisler Semineri 2019 etkinliğinde paylaştı.

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