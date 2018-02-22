İşte Galaxy S9'un en müthiş özelliği

Samsung, bu hafta gerçekleştireceği etkinliğinde Galaxy S9'u tanıtırken, ilginç bir şekilde artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanacak. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde, önümüzdeki cihazlar hakkında epeyce bilgi ortaya çıkmıştı, en son sızıntıya göre cihazlar geliştirilmiş kameraya, yeni yazılım özelliklerine, belirgin performans geliştirmelerine ve daha fazlasına sahip olacaklar.

Tasarım yönünden pek bir değişiklik beklenmiyor, bunu bilgi sızıntılarında gördüklerimiz de doğruluyordu. Ama Samsung yine de sanal gerçeklikte tasarım gösterecek ve bunu yeni güncellenmiş Unpacked 2018 uygulamasını kullanarak yapacak.





Unpacked 2018 uygulamasının asıl hedef kitlesi, Samsung'un 25 Şubat'taki etkinliğine davet edilenler. Ama etkinliğin canlı akışını izlemek isteyenler de uygulamayı kullanabilecek. Uygulamanın bir artırılmış gerçeklik işlevi var ve bununla kullanıcılar, bir Samsung logosunu ya da bir Samsung cihazının kutusunu taratıp, etkinliğin konumunu artırılmış gerçeklikte görebiliyor veya etkinlik hakkında kısa tanıtım videoları izleyebiliyorlar.

Reddit kullanıcısı thebros, uygulamayı ayrıştırıp, içinden Galaxy S9'un gizli tutulan 3D modellerini çıkarmayı başardı. AR özelliği, katılımcıların kimlik kartı askı kordonlarını taratıp, yeni amiral gemisini artırılmış gerçeklikte görmelerine izin verecek. Reddit kullanıcısı, bu 3D modelleri karmaşık modifikasyonlarla elde etmeyi başardı ve şimdi artırılmış gerçeklik içinde Galaxy S9'un tam olarak nasıl görüneceğini biliyoruz.

Samsung, 25 Şubat'ta Galaxy S9 ve Galaxy S9+'yı ortaya çıkaracak. Sevklerin ise Mart ortasında başlaması bekleniyor.



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