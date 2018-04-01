İşte Galaxy Note 9'un performans testi sonuçları

Samsung'un yeni modeli Galaxy Note 9, geekbench'te SM-N960U sürüm numarasıyla anılıyor. Geekbench verilerine göre Galaxy Note 9, 1.77 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 845 işlemciden güç alacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan test sonuçlarına göre cihaz, 6 GB RAM ile kullanıcılarına sunulacak. Ayrıca, telefonun işletim sistemi Android 8.1 Oreo olacak.

Tek çekirdek testinden 2190 puan alan telefon, çoklu çekirdek testinden de 8806 puan almış. Bu durum Galaxy Note 9'un, Samsung'un şimdiki amiral gemi modelleri olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'tan geride kaldığını gösteriyor. Diğer gelen haberlere göre Galaxy Note 9'da, ekrana gömülü parmak izi okuyucu olacak. Batarya kısmında ise cihaz, Galaxy Note 8'e göre daha gelişmiş olacak. Galaxy Note 9, dikey olarak çift arka kamera hizmeti sunacak.