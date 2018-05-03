İşte en iyi GTA 5 modları!
Rockstar Games tarafından geliştirilen popüler oyun serilerin birisi olan Grand Theft Auto 5 için yayınlanan bazı modlar var. Bu modlar sayesinde oyununuzu kendinize göre şekillendirebilirsiniz. İşte GTA 5'i oynamanıza keyif katacak o modlar...
Grand Theft Auto 5, Rockstar Games tarafından geliştirilen popüler oyunlardan birisi. Oyuncularına organize çete lideri gibi bir yaşantı vaat eden oyunun bir sonraki serisi de merakla bekleniyor. Ancak, Grand Thef Auto 6 çıkana kadar, GTA 5'le biraz daha uğraşabilirsiniz. İsterseniz GTA 5'i kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bazı modlar sayesinde GTA 5'i kendinize özel bir oyun olarak hazırlayabilirsiniz. İşte GTA 5'i kendinize göre şekillendirebileceğiniz o modlar...
ARAÇ KONTROL MODU
GTA 5'te Araç Kontrol Modu'nu aktif ederseniz, aracınızla alakalı her şeye erişebilirsiniz. Zira bu mod yüklendiğinde oyuncunun, aracının bagajını ve kaputunu açıp kapatmasına olanak tanıyor. Ayrıca, aracın sinyalleri, uyarı ve araç içi ışıkları da kontrol edilebiliyor. Ek olarak aracınızla hareket halindeyken de kapınızı açık bırakabilirsiniz.
GÖRÜŞ ALANI MODU
Bu mod sayesinde herkesten üstün olabilirsiniz. Çünkü, bu modla görmek istediğiniz her yeri görebilirsiniz.
UÇUŞ MODU
Bu mod sayesinde göklerin hakimi siz olabilirsiniz. Zira, bu mod sizin gökyüzüne kadar uçmanızı sağlıyor. Tabii paraşüt takmanız kaydıyla. Paraşütünüzü de taktıktan sonra gönül rahatlığıyla uçabilirsiniz.
ARABA SİLAHI MODU
GTA'nın tüm serilerinde, normal olarak NPC'lere mermi ateşleniyor. Ancak, bu mod ile silahınızdan arabalar veya kamyonlar ateşleyebilirsiniz.
DOĞAL GÖRÜŞ MODU
Bu mod sayesinde GTA 5'teki mevcut görüntü kalitesini hat safhaya çıkarabilirsiniz. Bu da daha gerçekçi bir oyun deneyimi demek.
LPSDRF MODU
Polislerden kaçmaktan sıkıldıysanız, siz de polis olabilir ve diğer insanların peşinden siz koşabilirsiniz, hem de hiçbir şekilde yakalanma riski olmadan. Ayrıca, aşırı hız yapan kişilere yapılan takiplere de katılabilirsiniz.
POKE BALL
Pokemon da GTA serisi gibi oldukça popüler oyunlardan birisi. İsterseniz bu iki oyunu aynı anda oynayabilirsiniz. GTA 5'e ekleyeceğiniz Poke Ball modu sayesinde 6 adet poke topuna sahip olabilir ve NPC'leri savaşmaya ikna edebilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle