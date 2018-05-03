İşte en iyi GTA 5 modları!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
03.05.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

İşte en iyi GTA 5 modları!

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İşte en iyi GTA 5 modları!

Rockstar Games tarafından geliştirilen popüler oyun serilerin birisi olan Grand Theft Auto 5 için yayınlanan bazı modlar var. Bu modlar sayesinde oyununuzu kendinize göre şekillendirebilirsiniz. İşte GTA 5'i oynamanıza keyif katacak o modlar...

Grand Theft Auto 5, Rockstar Games tarafından geliştirilen popüler oyunlardan birisi. Oyuncularına organize çete lideri gibi bir yaşantı vaat eden oyunun bir sonraki serisi de merakla bekleniyor. Ancak, Grand Thef Auto 6 çıkana kadar, GTA 5'le biraz daha uğraşabilirsiniz. İsterseniz GTA 5'i kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bazı modlar sayesinde GTA 5'i kendinize özel bir oyun olarak hazırlayabilirsiniz. İşte GTA 5'i kendinize göre şekillendirebileceğiniz o modlar...

ARAÇ KONTROL MODU

GTA 5'te Araç Kontrol Modu'nu aktif ederseniz, aracınızla alakalı her şeye erişebilirsiniz. Zira bu mod yüklendiğinde oyuncunun, aracının bagajını ve kaputunu açıp kapatmasına olanak tanıyor. Ayrıca, aracın sinyalleri, uyarı ve araç içi ışıkları da kontrol edilebiliyor. Ek olarak aracınızla hareket halindeyken de kapınızı açık bırakabilirsiniz. 

İşte en iyi GTA 5 modları

 

GÖRÜŞ ALANI MODU

Bu mod sayesinde herkesten üstün olabilirsiniz. Çünkü, bu modla görmek istediğiniz her yeri görebilirsiniz. 

UÇUŞ MODU

Bu mod sayesinde göklerin hakimi siz olabilirsiniz. Zira, bu mod sizin gökyüzüne kadar uçmanızı sağlıyor. Tabii paraşüt takmanız kaydıyla. Paraşütünüzü de taktıktan sonra gönül rahatlığıyla uçabilirsiniz. 

İşte en iyi GTA 5 modları

ARABA SİLAHI MODU

GTA'nın tüm serilerinde, normal olarak NPC'lere mermi ateşleniyor. Ancak, bu mod ile silahınızdan arabalar veya kamyonlar ateşleyebilirsiniz. 

DOĞAL GÖRÜŞ MODU

Bu mod sayesinde GTA 5'teki mevcut görüntü kalitesini hat safhaya çıkarabilirsiniz. Bu da daha gerçekçi bir oyun deneyimi demek. 

İşte en iyi GTA 5 modları

LPSDRF MODU 

Polislerden kaçmaktan sıkıldıysanız, siz de polis olabilir ve diğer insanların peşinden siz koşabilirsiniz, hem de hiçbir şekilde yakalanma riski olmadan. Ayrıca, aşırı hız yapan kişilere yapılan takiplere de katılabilirsiniz. 

POKE BALL

Pokemon da GTA serisi gibi oldukça popüler oyunlardan birisi. İsterseniz bu iki oyunu aynı anda oynayabilirsiniz. GTA 5'e ekleyeceğiniz Poke Ball modu sayesinde 6 adet poke topuna sahip olabilir ve NPC'leri savaşmaya ikna edebilirsiniz. 

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