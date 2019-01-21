İşte dünyanın en hızlı interneti kullanan ülkesi
1 Ocak itibariyle AKN'nin kalkmasıyla birlikte kullanıcılar kota derdi olmaksızın internete erişmeye başladı. Her ne kadar fiyatlar biraz tuzlu olsa da, sınırların 'kısmen' kaldırılmış olması önemli bir gelişme. Peki en hızlı interneti hangi ülke kullanıyor dersiniz?
İnternet hız ölçümü yapan ve dünya genelinde yapılan ölçümlerin kaydını tutan popüler uygulama Speedtest, Aralık 2018 itibariyle internete en hızlı bağlanan abonelerin bulunduğu ülkeleri internet sitesinden duyurdu. Mobil ve Sabit Hat olmak üzere iki bölümden oluşan internet hız sonuçlarına baktığımızda ilk sırayı mobil hatlarda ortalama 72.77 Mbps hızıyla İzlanda alırken, sabit internet söz konusu olduğunda ise 190.94 internet hızıyla Singapur ipi göğüsleyen ülke oldu.
Sabit internet hatlarını baz alacak olursak Hong Kong, 161.39 Mbps hızla ikinci sırada bulunurken, İzlanda ise 156.16 ile 3. sırada kendine yer buldu. Mobilde ilk üç sırayı İzlanda, Norveç ve Kanada aldı.
Türkiye, mobil internette 34.09 Mbps hızla 35. sırada yer alırken, sabit hatlarda ise 19.29 mbps hızla 84. sırada bulunuyor.
Uygulama, dünya genelinde kullanıcıların gerçekleştirdikleri hız testlerini baz alarak her ay bu listeyi yeniliyor.
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