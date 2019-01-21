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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.01.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

İşte dünyanın en hızlı interneti kullanan ülkesi

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İşte dünyanın en hızlı interneti kullanan ülkesi

1 Ocak itibariyle AKN'nin kalkmasıyla birlikte kullanıcılar kota derdi olmaksızın internete erişmeye başladı. Her ne kadar fiyatlar biraz tuzlu olsa da, sınırların 'kısmen' kaldırılmış olması önemli bir gelişme. Peki en hızlı interneti hangi ülke kullanıyor dersiniz?

İnternet hız ölçümü yapan ve dünya genelinde yapılan ölçümlerin kaydını tutan popüler uygulama Speedtest, Aralık 2018 itibariyle internete en hızlı bağlanan abonelerin bulunduğu ülkeleri internet sitesinden duyurdu. Mobil ve Sabit Hat olmak üzere iki bölümden oluşan internet hız sonuçlarına baktığımızda ilk sırayı mobil hatlarda ortalama 72.77 Mbps hızıyla İzlanda alırken, sabit internet söz konusu olduğunda ise 190.94 internet hızıyla Singapur ipi göğüsleyen ülke oldu. 

Sabit internet hatlarını baz alacak olursak Hong Kong, 161.39 Mbps hızla ikinci sırada bulunurken, İzlanda ise 156.16 ile 3. sırada kendine yer buldu. Mobilde ilk üç sırayı İzlanda, Norveç ve Kanada aldı. 

İşte dünyanın en hızlı interneti kullanan ülkesi


Türkiye, mobil internette 34.09 Mbps hızla 35. sırada yer alırken, sabit hatlarda ise 19.29 mbps hızla 84. sırada bulunuyor. 

Uygulama, dünya genelinde kullanıcıların gerçekleştirdikleri hız testlerini baz alarak her ay bu listeyi yeniliyor.

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