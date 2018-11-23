İşte dünyanın en çok satan cep telefonları

Temmuz-Eylül arasında Samsung, %19'luk bir pazar payıyla Huawei'yi geride bıraktı. Yine bu çeyrekte Huawei de %14'lük bir pazar payı ile Apple'ın %12'lik pazar payını geçti. Toplamda %45'lik bir pazar payına sahip olan firmalar, diğer üreticilere göre daha fazla telefon satışı gerçekleştirdi. Bu yıl toplamda 380 milyon adet, yani 2017'nin üçüncü çeyreğine göre %5 daha az telefon satıcılara gönderildi.

Bahsettiğimiz üç firmanın satışlarının artmasıyla beraber diğer telefon üreticilerinin satışlarında da düşüş yaşanıyor. Oppo ve Xiaomi, bu yılın üçüncü çeyreğinde %9'ar pay almış durumda. Onların hemen ardından %8 ile Vivo, ondan sonra da %3 ile Lenovo geliyor.





Kıtalara göre inceleyecek olursak, Asya bölgesinde bir Çin akını var. %16 pazar payı ile Oppo, oldukça geniş çaplı bir satış yakalamışa benziyor. Oppo'nun ardından %15'er pay ile Huawei ve Vivo, %14 ile Xiaomi kendilerine bir yer edindi. Maalesef ki Samsung'un bu bölgede pazar payı %10.

Avrupa kıtasında ise değerler normal seyrediyor. Samsung %31, Huawei %22, Apple %19'luk pazar paylarına sahip. Hemen ardından %4 ile Xiaomi ve %2 ile Alcatel geliyor.

Kuzey Amerika bölgesinde Apple, %39'luk bir payla kendine büyük bir yer edinmiş. Apple'ın ardından ise %26'lık bir pay ile Samsung geliyor. LG %17'lik bir pay ile, Lenovo %8 ile ve Alcatel de %5 ile kendisine bir yer kapmış durumda.