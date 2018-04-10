İşte bu hafta satışa çıkacak oyunlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
10.04.2018 - 12:41, Son Güncelleme:

İşte bu hafta satışa çıkacak oyunlar

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İşte bu hafta satışa çıkacak oyunlar

Oyun dünyası gecen seneye göre bu yıl daha hareketli. Nisan ayının gelmesi ile birlikte yeni oyunlarda artmaya başladı. İşte bu hafta çıkacak oyunlar...

Yeni bir hafta başladı ve doğal olarak insanlar yeni çıkacak oyunları merak ediyor. 9 - 13 Nisan tarihleri arasında çıkacak oyunları sizler için sıraladık. Bu oyunların içinde Hellblade: Senua's Sacrifice'ın Xbox versiyonu ve Rick and Morty: Virtual Rick-ality'nin PS VR versiyonu da bulunuyor.

İşte bu hafta satışa çıkacak oyunlar

9 Nisan Pazartesi

The Bunker: Switch

10 Nisan Salı

Rick and Morty: Virtual Rick-ality: PS VR

Time Carnage: PS VR

Super Amazeballs: PS VR

Masters of Anima: PS4-Xobx One-PC-Switch

Owlboy: PS4-Xbox One

Extinction: PS4-Xbox One-PC

Regalia: Of Men and Monarchs: PS4-Xbox One

Project Nimbus: Code Mirai: PS4

Robocraft Infinity: Xbox One

Starlit Adventures: PS4

Super Daryl Deluxe: PS4-Switch-PC

11 Nisan Çarşamba

Hellblade: Senua's Sacrifice: Xbox One

Bombslinger: Xbox One-Switch-PC

League of Evil: PS4-PS Vita

Deep Ones: PS4-Xbox One-PS Vita

Earthlock: Festival of Magic: Xbox One

Ys Origin: Xbox One

Operation Warcade: PS VR

12 Nisan Perşembe

Rogue Aces: PS4-PS Vita-Switch

Skies of Fury DX: Switch

Streets of Red: Devil's Dare Deluxe: Switch

Regalia: Of Men and Monarchs: Switch

Dusty Raging Fist: PS4

Burly Men At Sea: Switch

Dead in Vinland: PC

Don't Starve: Nintendo Switch Edition: Switch

#Breakforcist Battle: Swtich

Asdivine Hearts: Switch

13 Nisan Cuma

Pirates:All Aboard!: Switch

 

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