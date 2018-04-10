İşte bu hafta satışa çıkacak oyunlar
Oyun dünyası gecen seneye göre bu yıl daha hareketli. Nisan ayının gelmesi ile birlikte yeni oyunlarda artmaya başladı. İşte bu hafta çıkacak oyunlar...
Yeni bir hafta başladı ve doğal olarak insanlar yeni çıkacak oyunları merak ediyor. 9 - 13 Nisan tarihleri arasında çıkacak oyunları sizler için sıraladık. Bu oyunların içinde Hellblade: Senua's Sacrifice'ın Xbox versiyonu ve Rick and Morty: Virtual Rick-ality'nin PS VR versiyonu da bulunuyor.
9 Nisan Pazartesi
The Bunker: Switch
10 Nisan Salı
Rick and Morty: Virtual Rick-ality: PS VR
Time Carnage: PS VR
Super Amazeballs: PS VR
Masters of Anima: PS4-Xobx One-PC-Switch
Owlboy: PS4-Xbox One
Extinction: PS4-Xbox One-PC
Regalia: Of Men and Monarchs: PS4-Xbox One
Project Nimbus: Code Mirai: PS4
Robocraft Infinity: Xbox One
Starlit Adventures: PS4
Super Daryl Deluxe: PS4-Switch-PC
11 Nisan Çarşamba
Hellblade: Senua's Sacrifice: Xbox One
Bombslinger: Xbox One-Switch-PC
League of Evil: PS4-PS Vita
Deep Ones: PS4-Xbox One-PS Vita
Earthlock: Festival of Magic: Xbox One
Ys Origin: Xbox One
Operation Warcade: PS VR
12 Nisan Perşembe
Rogue Aces: PS4-PS Vita-Switch
Skies of Fury DX: Switch
Streets of Red: Devil's Dare Deluxe: Switch
Regalia: Of Men and Monarchs: Switch
Dusty Raging Fist: PS4
Burly Men At Sea: Switch
Dead in Vinland: PC
Don't Starve: Nintendo Switch Edition: Switch
#Breakforcist Battle: Swtich
Asdivine Hearts: Switch
13 Nisan Cuma
Pirates:All Aboard!: Switch
Yorumları Göster
Yorumları Gizle