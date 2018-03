İşte bu ayın ücretsiz Xbox oyunları!

Mart ayına girmemize az zaman kala, bu ay çıkacak olan yeni oyunlar da belli olmuşken, Microsoft'ta, Xbox Gold sahiplerine Mart ayı için geçerli ücretsiz olarak sunulacak oyunları açıkladı. Xbox One ve Xbox 360 platformları için sunulan oyunlar listesinde, Ubisoft'un motorsiklet oyunu serisi Trial'ın daha gelişmiş versiyonu olan Trials of the Blood Dragon ve gelmiş geçmiş en iyi FPS oyunu olarak adlandırılan Superhot dikkatleri üzerine çekiyor.

XBOX GOLD ÜYELERİNE MART AYINDA, XBOX ONE VE XBOX 360 PLATFORMLARI İÇİN SUNULACAK OYUNLAR!



Xbox One





Trials of the Blood Dragon: Kampanyası 1 Mart'ta başlayacak olan oyun 31 Mart'ta kadar ücretsiz olarak satılacak.

Superhot: 16 Mart'ta kampanyası başlayacak ve 15 Nisan'a kadar devam edecek.

Xbox 360





Brave: The Video Game: Bu oyunun kampanya süresi biraz kısa. Brave: The Video Game, 1 Mart'ta ücretsiz olarak sunulacak ve oyuncular 15 Mart'a kadar bu oyuna ücretsiz olarak sahip olabilecek.

Quantum Conundrum: Bu oyun için de aynı kural geçerli. Quantum Conundrum'un kampanyası, 16 Mart'ta başlayacak 31 Mart'a kadar devam edecek.