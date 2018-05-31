İşte bu ayın ücretsiz PlayStation Plus oyunları
Sony her ay yaptığı gibi Haziran için de ücretsiz PlayStation Plus oyunlarını belirledi. Aboneliği olan herkes az sonra paylaşacağımız oyunları herhangi bir ücret ödemeden hemen konsoluna indirebilecek. Peki hangi oyunlar bedava oldu?
5 Haziran itibariyle PSN+ aboneliği olan PlayStation 4 sahipleri, XCOM 2 oyununu ücretsiz olarak indirebilecekler. XCOM: Enemy Unknown oyunu için orijinal oyundan çok daha sert olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise, oyunda her açığınızda sizi yere çalacak kadar zorlu ve zeki düşmanlarınızın bulunması. XCOM 2'nin, zihin kontrolü, gerilla savaşları gibi özelliklerle ana oyundan bir adım daha önce çıktığını söyleyebiliriz.
Ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir diğer oyun ise RedLynx ve Ubisoft tarafından geliştirilen motosiklet yarışı oyunu Trials Fusion. Tek başınıza sonsuz bir yarışa girebileceğiniz oyunda, eğer isterseniz plus abonesi arkadaşlarınızla en yüksek skoru elde etmek için yarışabilirsiniz.
Bu ay PlayStation 3 kullanıcılarının ücretsiz sahip olacağı oyunlardan biri ise Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier. Eğer bu oyunu daha sonra çıkan “Wildlands” oyunundan sonra oynayacaksanız, oyunu biraz tekdüze bulabilirsiniz. Fakat oyun tasarımı ve modern mekaniği ile gerçekten keyif alabilrsiniz.
PlayStation 3 için bir diğer ücretsiz oyun ise, tepeden kameralı sürüş biçimi ile ilk çıkan GTA serilerine benzeyen Zombie Driver HD.
Vita sahipleriyse Atomic Ninjas ve Squares adında iki oyuna sahip olacaklar.
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