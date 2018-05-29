İşte Battlefield 5'in ilk ekran görüntüleri
Battlefield 5 ekran görüntüleri ve konsept tasarımları gerçekten de harika görünüyor. Gerçi oyunda kadın askerlerin ön cephede olması, grafik kalitesinden daha çok konuşuluyor, orası da bir gerçek.
Battlefield 5'in ekran görüntüleri ilk kez internete düştü. Oyun yine harika görünüyor. Electronic Arts’ın popüler FPS serisi, Ekim sonu – Kasım başı beklentileriyle bizi karşılıyor.
Battlefield 5 çıkış tarihi 19 Ekim ve sonrasındaki birkaç günü kapsayacak.
Elbette Call of Duty Black Ops 4’ün duyurulmuş olması DICE üzerindeki baskıyı biraz arttıracak.
Çünkü CoD ile rekabet Black Ops sayesinde muhtemelen yine alevlenecek.
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