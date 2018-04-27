Avengers Infinity War oyuncuları kimlerdir? İşte, Avengers Infinity War oyuncu kadrosu
Avengers Infinity War oyuncuları, filmin vizyona girmesiyle birlikte araştırılan konu oldu. Filmin tutkunları tarafından merakla araştırılan Avengers Infinity War oyuncu kadrosu, Robert Downey, Chris Hemsworth, Chris Evans gibi önemli isimlerden oluşuyor. İşte, vatandaşların merakla araştırdığı Avengers Infinity War oyuncuları hakkında detaylı bilgiler
Herkesin büyük merak ile beklediği Avengers Infinity War'un çıkışına çok az bir süre kaldı. Peki bu herkesin konuştuğu filmde kimler oynuyor? İşte Avengers Infinity War oyuncuları...
AVENGERS INFİNİTY WAR OYUNCULARI
Marvel'ın 10 yıldır hazırlandığı Avengers Infinity War'a sayılı günler kaldı. Filmin nasıl olacağından tutun kimlerin öleceğine kadar birçok teori internette dolanıyor. Peki bu filmin oyuncuları kim? Marvel sinema evrenine aşina olmayan kişiler bunu bilemeyebiliyor. Bizde sizler için filmin oyuncularını ve hangi rolde oynadıklarını listeledik:
Robert Downey Jr.: Iron Man
Chris Hemsworth: Thor
Chris Evans: Steve Rogers (Captain America)
Mark Ruffalo: Bruce Banner (Hulk)
Scarlett Johansson: Natasha Romanoff (Black Widow)
Chadwick Boseman: T'Challa (Black Panther)
Benedict Cumberbatch: Stephen Strange (Doctor Strange)
Josh Brolin: Thanos
Tom Holland: Peter Parker (Spider-Man)
Chris Pratt: Peter Quill (Star-Lord)
Zoe Saldana: Gamora
Paul Bettany: Vision
Elizabeth Olsen: Wanda Maximoff (Scarlet Witch)
Anthony Mackie: Sam Wilson (Falcon)
Don Cheadle: James Rhodes (War Machine)
Dave Bautista: Drax
Tom Hiddleston: Loki
Gwyneth Paltrow: Pepper Potts
Danai Gurira: Okoye
Sebastian Stan: Bucky Barnes (Winter Soldier)
Karen Gillan: Nebula
Benicio Del Toro: The Collector
Pom Klementieff: Mantis
Benedict Wong: Wong
Tiffany Espensen: Cindy
Isabella Amara: Sally
Letitia Wright: Shuri
Winston Duke: M'Baku
Tom Vaughan-Lawlor: Ebony Maw
Terry Notary: Cull Obsidian (Teen Groot)
Carrie Coon: Proxima Midnight
Peter Dinklage: Eitri
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