Avengers Infinity War oyuncuları kimlerdir? İşte, Avengers Infinity War oyuncu kadrosu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
27.04.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Avengers Infinity War oyuncuları kimlerdir? İşte, Avengers Infinity War oyuncu kadrosu

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Avengers Infinity War oyuncuları kimlerdir? İşte, Avengers Infinity War oyuncu kadrosu

Avengers Infinity War oyuncuları, filmin vizyona girmesiyle birlikte araştırılan konu oldu. Filmin tutkunları tarafından merakla araştırılan Avengers Infinity War oyuncu kadrosu, Robert Downey, Chris Hemsworth, Chris Evans gibi önemli isimlerden oluşuyor. İşte, vatandaşların merakla araştırdığı Avengers Infinity War oyuncuları hakkında detaylı bilgiler

Herkesin büyük merak ile beklediği Avengers Infinity War'un çıkışına çok az bir süre kaldı. Peki bu herkesin konuştuğu filmde kimler oynuyor? İşte Avengers Infinity War oyuncuları...

AVENGERS INFİNİTY WAR OYUNCULARI

Marvel'ın 10 yıldır hazırlandığı Avengers Infinity War'a sayılı günler kaldı. Filmin nasıl olacağından tutun kimlerin öleceğine kadar birçok teori internette dolanıyor. Peki bu filmin oyuncuları kim? Marvel sinema evrenine aşina olmayan kişiler bunu bilemeyebiliyor. Bizde sizler için filmin oyuncularını ve hangi rolde oynadıklarını listeledik:

Robert Downey Jr.: Iron Man

Chris Hemsworth: Thor

Chris Evans: Steve Rogers (Captain America)

Mark Ruffalo: Bruce Banner (Hulk)

Scarlett Johansson: Natasha Romanoff (Black Widow)

Chadwick Boseman: T'Challa (Black Panther) 

Benedict Cumberbatch: Stephen Strange (Doctor Strange)

Josh Brolin: Thanos

Tom Holland: Peter Parker (Spider-Man)

Chris Pratt: Peter Quill (Star-Lord)

Zoe Saldana: Gamora 

Paul Bettany: Vision

Elizabeth Olsen: Wanda Maximoff (Scarlet Witch)

Anthony Mackie: Sam Wilson (Falcon)

Don Cheadle: James Rhodes (War Machine)

Dave Bautista: Drax

Tom Hiddleston: Loki

Gwyneth Paltrow: Pepper Potts

Danai Gurira: Okoye

Sebastian Stan: Bucky Barnes (Winter Soldier)

Karen Gillan: Nebula

Benicio Del Toro: The Collector

Pom Klementieff: Mantis

Benedict Wong: Wong

Tiffany Espensen: Cindy

Isabella Amara: Sally

Letitia Wright: Shuri

Winston Duke: M'Baku

Tom Vaughan-Lawlor: Ebony Maw

Terry Notary: Cull Obsidian (Teen Groot)

Carrie Coon: Proxima Midnight

Peter Dinklage: Eitri

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