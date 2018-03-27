İşte Apple'ın tasarlayacağı muhtemel 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü

Apple uzun yıllardır artırılmış gerçeklik alanında çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar bu alanda devrim yapmak isteyen şirket, dikkatli bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu konu ile ilgili Apple, gözlüklerin nasıl gözükmesi gerektiğini öğrenmek için bir yarışma düzenledi. İşte o yarışmada önerilen en iyi 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü tasarımı:

1) Tasarım

Bu tasarlanan artırılmış gerçeklik gözlüğü, Apple'ın iOS ve macOS arayüzlerinin birleşimine benziyor.

2) Renan Moreno

Bu gözlüğün tasarımcısı Brezilya'dan gelen, 31 yaşındaki Renan Moreno'ydu. Moreno yarışmaya "akıllı oyun deneyimi" sağlayan bu konsept ile katılmış.

3) Tasarım

Bu tasarımın yanlarında dokunmatik bir güç düğmesi bulunuyor. Bu gözlüğün tasarımı adeta Apple'ın elinden çıkmış gibi duruyor.

4) Tasarım

Bu tasarım gözlükten daha çok motosiklet kaskına benziyor. Ama yine de hoş bir görünüme sahip.

5) Tasarım

Bu gözlük biraz daha sanal gerçeklik gözlüğüne benziyor. Ancak sol üst köşesinde bulunan kamera ile dış dünyayı görmenize olanak sağlıyor.

6) Tasarım

Yarışmaya gönderilen bu gözlük konsepti ise, normal bir gözlük gibi görünüyor. Birçok üretici de bu tarz bir tasarım kullanmak istiyor.

7) Tasarım

Bu gözlük ise görüş alanınızı kaplayan, kavisli bir ekrana sahip.

8) Tasarım

Bu gözlük ise normal gözlüklere oldukça benziyor. Ancak orta kemikte yer alan kamera sistemi sayesinde diğer gözlükler ile aynı özellikleri gösterebiliyor.

9) Tasarım

Bu gözlük ise diğerlerinden oldukça farklı. Kulaklık ile birleştirilmiş olan gözlük, büyük ihtimalle yüksek ses kalitesi isteyenler için tasarlanmış.

10) Tasarım

Son olarak bu tasarımda ise artırılmış gerçeklik gözlüklerinin gelecekte hangi düzeye gelebileceğini görüyoruz. Bu tasarımdaki gözlüğü telefonunuza bağlayarak, arama yapabileceksiniz.