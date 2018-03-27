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    İşte Apple'ın tasarlayacağı muhtemel 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 07:06 | Son Güncelleme:

    Uzun yıllardır Apple, artırılmış gerçeklikli gözlük çalışmaları ile piyasaya yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Bu konu ile ilgili şirket bir yarışma düzenledi. İşte o yarışmada gelen 10 akıllı gözlük önerisi...

    Apple uzun yıllardır artırılmış gerçeklik alanında çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar bu alanda devrim yapmak isteyen şirket, dikkatli bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu konu ile ilgili Apple, gözlüklerin nasıl gözükmesi gerektiğini öğrenmek için bir yarışma düzenledi. İşte o yarışmada önerilen en iyi 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü tasarımı:

    1) Tasarım

    Bu tasarlanan artırılmış gerçeklik gözlüğü, Apple'ın iOS ve macOS arayüzlerinin birleşimine benziyor. 

    İşte Appleın tasarlayacağı muhtemel 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü

    2) Renan Moreno

    Bu gözlüğün tasarımcısı Brezilya'dan gelen, 31 yaşındaki Renan Moreno'ydu. Moreno yarışmaya "akıllı oyun deneyimi" sağlayan bu konsept ile katılmış. 

    İşte Appleın tasarlayacağı muhtemel 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü

    3) Tasarım

    Bu tasarımın yanlarında dokunmatik bir güç düğmesi bulunuyor. Bu gözlüğün tasarımı adeta Apple'ın elinden çıkmış gibi duruyor. 

    İşte Appleın tasarlayacağı muhtemel 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü

    4) Tasarım

    Bu tasarım gözlükten daha çok motosiklet kaskına benziyor. Ama yine de hoş bir görünüme sahip.

    İşte Appleın tasarlayacağı muhtemel 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü

    5) Tasarım

    Bu gözlük biraz daha sanal gerçeklik gözlüğüne benziyor. Ancak sol üst köşesinde bulunan kamera ile dış dünyayı görmenize olanak sağlıyor. 

    İşte Appleın tasarlayacağı muhtemel 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü

    6) Tasarım

    Yarışmaya gönderilen bu gözlük konsepti ise, normal bir gözlük gibi görünüyor. Birçok üretici de bu tarz bir tasarım kullanmak istiyor. 

    İşte Appleın tasarlayacağı muhtemel 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü

    7) Tasarım

    Bu gözlük ise görüş alanınızı kaplayan, kavisli bir ekrana sahip. 

    İşte Appleın tasarlayacağı muhtemel 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü

    8) Tasarım

    Bu gözlük ise normal gözlüklere oldukça benziyor. Ancak orta kemikte yer alan kamera sistemi sayesinde diğer gözlükler ile aynı özellikleri gösterebiliyor. 

    İşte Appleın tasarlayacağı muhtemel 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü

    9) Tasarım

    Bu gözlük ise diğerlerinden oldukça farklı. Kulaklık ile birleştirilmiş olan gözlük, büyük ihtimalle yüksek ses kalitesi isteyenler için tasarlanmış. 

    İşte Appleın tasarlayacağı muhtemel 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü

    10) Tasarım

    Son olarak bu tasarımda ise artırılmış gerçeklik gözlüklerinin gelecekte hangi düzeye gelebileceğini görüyoruz. Bu tasarımdaki gözlüğü telefonunuza bağlayarak, arama yapabileceksiniz.  

    İşte Appleın tasarlayacağı muhtemel 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü

    Etiketler: Artırılmış gerçeklik gözlük
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