İşte Android Go ile çalışan Samsung telefon: Galaxy J4 Core
Samsung'un Android Go işletim sistemi altında çalışan yeni telefonu Galaxy J4 Core ortaya çıktı. Peki Samsung'un bu yeni telefonu hangi özelliklerle geliyor?
Galaxy J2 Core'dan daha yetenekli bir telefon olan Galaxy J4 Core, yine de bir Android Go telefonu. Yani sadece 1GB RAM'i var. Fakat diğer yönlerden, Galaxy J2 Core'dan daha yüksek özelliklere sahip.
Bu yeni özellikler ise; 6 inç 720p LCD ekran, 1.4 GHz dört çekirdekli işlemci (Snapdragon 430), 16GB dahili depolama, 8 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera ve 3,300 mAh pil şeklinde. Ayrıca yeni telefon Samsung'un özel kullanıcı arayüzü ve popüler Google uygulamalarının Go sürümlerini, Android 8.1 Oreo ile çalıştırıyor olacak.
Samsung Galaxy J4 Core'un J2 Core ile aynı pazarlarda piyasaya sürülmesi ve fiyatının ise 150 $ civarında olması bekleniyor ki bu da Türkiye'de 1300 - 1500 TL gibi bir fiyata satılacağı anlamına geliyor. Ancak emin olmak için resmi detayları beklememiz gerekecek. Renk seçenekleri, cihazın resimlerinde belirtildiği gibi mavi, altın ve siyah şeklinde görünüyor.
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