İşte Android 8 Oreo güncellemesini alacak LG telefonlar
LG G7 ThinQ modeliyle son günlerde konuşulan Kore merkezli teknoloji devi LG, LG G6 modeli için Android 8.0 Oreo'nun dağıtımına başlayacak. Hemen ardından G5 ve V20 modeli için de Android 8.0 Oreo'nun geleceği kesinleşti.
Geçtiğimiz yılda LG'nin en üst düzey telefonu olarak anılan G6 modeli için Android 8.0 Oreo, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren dağıtılmaya başlanacak. Başlangıçta Güney Kore'deki kullanıcılar için aktif olan güncellemenin, Türkiye'deki kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.
Gelecek olan güncellemeyle birlikte kullanıcılar, geliştirilmiş arayüz, geliştirilmiş batarya ömrü ve PIP modundan faydalanabilecek. Tüm bu özelliklere ek olarak şirketin LG V30S ThinQ modeliyle kullanıcılarına sunduğu yapay zeka uygulamaları da bu güncellemeyle LG G6 modeline eklenecek. Son olarak, LG G6'ya Android 8.0 Oreo'nun geleceği müjdesini veren şirket, G5 ve V20 modeline sahip kullanıcıların da bu güncellemeden faydalanabileceğini açıkladı. Ancak, bahsi geçen modeller için güncellemenin ne zaman geleceği bilinmiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle