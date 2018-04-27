İşte Android 8 Oreo güncellemesini alacak LG telefonlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
27.04.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

İşte Android 8 Oreo güncellemesini alacak LG telefonlar

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İşte Android 8 Oreo güncellemesini alacak LG telefonlar

LG G7 ThinQ modeliyle son günlerde konuşulan Kore merkezli teknoloji devi LG, LG G6 modeli için Android 8.0 Oreo'nun dağıtımına başlayacak. Hemen ardından G5 ve V20 modeli için de Android 8.0 Oreo'nun geleceği kesinleşti.

Geçtiğimiz yılda LG'nin en üst düzey telefonu olarak anılan G6 modeli için Android 8.0 Oreo, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren dağıtılmaya başlanacak. Başlangıçta Güney Kore'deki kullanıcılar için aktif olan güncellemenin, Türkiye'deki kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. 

İşte Android 8 Oreo güncellemesini alacak LG telefonlar

Gelecek olan güncellemeyle birlikte kullanıcılar, geliştirilmiş arayüz, geliştirilmiş batarya ömrü ve PIP modundan faydalanabilecek. Tüm bu özelliklere ek olarak şirketin LG V30S ThinQ modeliyle kullanıcılarına sunduğu yapay zeka uygulamaları da bu güncellemeyle LG G6 modeline eklenecek. Son olarak, LG G6'ya Android 8.0 Oreo'nun geleceği müjdesini veren şirket, G5 ve V20 modeline sahip kullanıcıların da bu güncellemeden faydalanabileceğini açıkladı. Ancak, bahsi geçen modeller için güncellemenin ne zaman geleceği bilinmiyor.  

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