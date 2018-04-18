İstanbul'da drone ile trafik denetimi
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone yardımıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere işlem yaptı.
Haliç Güney yan yolda üzerinde nokta oluşturan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone uçurarak yol üzerinde inceleme yaptı.
Havadan alınan görüntülerde trafik ihlali yapan sürücüleri durduran polis ekipleri, kurallar uymayanlara işlem uyguladı.
Ekipler, sürücülere trafik kurullarına uyması konusunda uyarılarda bulundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle