İstanbul Yeni Havalimanı’nın yerli ve milli teknolojileri tüm dünyaya örnek olacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
03.10.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

İstanbul Yeni Havalimanı’nın yerli ve milli teknolojileri tüm dünyaya örnek olacak

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İstanbul Yeni Havalimanı’nın yerli ve milli teknolojileri tüm dünyaya örnek olacak

İGA Havalimanı İşletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlayacak, bu hizmet dünya çapında alanında verilen en büyük hizmet niteliğinde olacak. Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanacak.

Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda bulunan bilişim teknolojileri sisteminin altyapı ve yazılım hizmetlerini sağlamak üzere İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. tarafından İGA Bilişim şirketi kuruldu.

Bir teknoloji üssü gibi hizmet verecek ve dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetleri İGA Bilişim şirketine emanet olacak.

Yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirecek.

780 Kişilik İleri Teknoloji Ekibi

İGA Bilişim 100’ün üzerinde çalışan ve alt yüklenicilerle birlikte toplam 780 kişiden oluşan ekibi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi beş ana sisteminden sorumlu olacak.

Teknolojide Yerli Kaynaklar Kullanılacak

Teknolojik olarak birçok ilki de bünyesinde barındıracak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda tüm altyapı kurulumu ve tedariki için yerli ve milli kaynaklar kullanacak. İGA Bilişimin yerli mühendisleri tarafından geliştirilen, yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da ilk defa kullanılmaya başlayacak.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın yerli ve milli teknolojileri tüm dünyaya örnek olacak

İGA Bilişim, havacılık teknolojisi için kuluçka merkezi olacak

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nın havacılık teknolojisi adına bir kuluçka merkezi olacağının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “İGA Bilişim’i yerli ve milli kaynaklar ile kurmaktan dolayı gururluyuz. Bir teknoloji üssü gibi hizmet verecek ve dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı, havacılık sektörünün en önemli kuluçka merkezlerinden biri olacak. Hedefimiz, fikri olan herkesi burada, İGA Bilişim platformunda buluşturmak. İstanbul Yeni Havalimanı’nın bilişim altyapısından sorumlu olacak bu şirket Türkiye’nin teknolojik kalkınma sürecine de büyük bir ivme katacak. Nihai amacımız İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki teknolojik deneyimi, Türkiye’nin büyüme hamlesiyle ülkemizde ve bölgede yapılacak diğer havalimanlarına aktarmak, teknolojiyi millileştirmek ve teknoloji ihracını artırmak. Bunun yanı sıra Türkiye ve bölgedeki akıllı bina sistemlerini inşa ederek bu sistemleri işletmek istiyoruz.”

İstanbul Yeni Havalimanı’nın yerli ve milli teknolojileri tüm dünyaya örnek olacak

Havacılık endüstrisinde artan yolcu ve uçak sayısına paralel olarak değişimi ve dönüşümü zorlayan bir gelişme yaşandığını belirten Kadri Samsunlu şunları söyledi; “Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, (IATA) 20 yıllık havacılık tahmin raporunda; 2017 yılında dünya genelinde 4 milyar yolcunun seyahat ettiğini ve bu rakamın 2036 yılında 2 katına çıkarak 7,8 milyar yolcuya ulaşacağını öngörülmektedir. Bu resim, bizlere geleceğin havalimanlarının da daha büyük, daha modern ve son teknolojiyle hizmet veren yapıda olması gerektiğini gösteriyor.”

İstanbul Yeni Havalimanı’nın yerli ve milli teknolojileri tüm dünyaya örnek olacak

İGA Bilişim Genel Müdürü Ersin İnankul, İGA Bilişim’in İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirdiğini söyleyerek, İGA Bilişim’in havalimanı bilişim hizmetlerini bu çapta sağlayan, dünyanın en büyük şirketi olacağının altını çizdi. İnankul; “İstanbul Yeni Havalimanı’nda yolcu memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için kullanılacak mobil uygulamalardan, havalimanı güvenlik sistemlerine, havayolları mesajlaşma platformundan, ortak karar verme sistemine kadar birçok yazılımı hayata geçirdik. Ayrıca dünyanın ilk havalimanı veri merkezi, ülkemizin ilk sanal kule uygulaması ile yerli robot, insansız yolcu taşıma araçları gibi güncel teknolojik sistemler üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ürettiğimiz yerli ve milli teknolojiler, tüm dünya havalimanları için örnek olacak nitelikte“ diye konuştu. 

İstanbul Yeni Havalimanı’nın yerli ve milli teknolojileri tüm dünyaya örnek olacak

Rakamlarla İstanbul Yeni Havalimanı Teknoloji Altyapısı

İstanbul Yeni Havalimanı’nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik kamerası olacak. Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB’lık data alanı mevcut olacak. Ortalama bir şehirde bulunan 80 bin network portu kadar bir porta sahip olacak, Havalimanına döşenen fiber kablo uzunluğu ise İstanbul- Berlin arasındaki 1700 km’ye eşit. Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Delhi arasındaki 4500 km uzunluğunda bakır kablolama da havalimanının özellikleri arasında yer alıyor.

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