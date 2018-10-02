İstanbul Yeni Havalimanı’na akıllı güvenlik sistemi
Türkiye’nin en akıllı binası olarak tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk fazı olan, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesine sahip terminal binasının ve iki pistinin açılışı 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. 76,5 milyon metrekarelik alana inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı projesinin, tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu taşıma kapasitesiyle 300’den fazla destinasyona uçuş imkânı sağlaması bekleniyor. Proline tarafından sağlanan proje aynı zamanda akıllı güvenlik sistemlerinin kullanıldığı binalardan olacak.
Kameralar, kartlı geçiş sistemleri, yüz tanıma, damar izi okuma, kamera ve radarlarla korunan 27 km’lik uzunluğa sahip akıllı çit, yolcunun 8 adet davranışının analizini ve sahipsiz bagajların takibini sağlayan analitik yazılımlar, yüksek teknoloji ürün ve çözümlerin konumlandırıldığı fiziksel güvenlik projesi kapsamında çalışmalar 27 kişilik personelle başlamışken bugün yaklaşık 200 uzman projede görev alıyor.
Tamamlandığında dünyanın tek çatı altında “sıfırdan yapılan” en büyük havalimanı projesi olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı projesi aynı zamanda ileri seviye teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Damar izi okuma teknolojileri, yüz tanıma sistemleri ve 27 km’lik akıllı çitin kurulmasıyla birlikte, projede kullanılacak radarlarla oluşturulacak entegre güvenlik sistemi, havalimanı güvenliği alanında Türkiye’de bir ilk olacak. Yüz tanıma uygulaması, emniyet birimlerinin sistemleriyle entegre çalışacak ve gerekli bilgilendirmeler canlı olarak sağlanacak.
Proline’ın tasarladığı ve entegrasyonunu sağladığı sistemlerin yardımıyla 2250 metrekarelik bir kontrol merkezi üzerinden tüm binalardaki aktiviteleri, apronu ve havacılık sistemlerini kontrol edebilmek mümkün olacak. İstanbul Yeni Havalimanı ayrıca emniyet güçlerinin kullanacağı, 1000 metrekarelik, 60 kişinin 9000’e yakın kamerayı izleyebileceği ve 7/24 faaliyette olacak güvenlik operasyon merkeziyle de dikkat çekiyor.
Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Proline’ın İGA Fiziksel Güvenlik Projesi’nden Sorumlu Direktörü Bilginç Işık şöyle konuştu: “Dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda, son teknolojilerin kullanıldığı kolay yönetilebilir güvenlik sistemlerinin bulunması gerekiyor. Fiziksel güvenlik sistemleri tarafında hayata geçireceğimiz uygulamalarla bu projenin merkezinde konumlanıyoruz. Kurulacak sistem sabit ve hareketli kameralarla akıllı video analiz sistemleri kullanılarak destekleniyor. Ayrıca proje kapsamında pist, apron, terminal ve otoparklar için yüksek teknolojili çözümlerle oluşturulacak güvenli altyapı çerçevesinde havalimanına giriş ve çıkışlar biyometrik olarak kontrol altına alınacak. Tüm aktivitelerin komuta kontrol merkezleri üzerinden izleneceği ve erken uyarı sistemleriyle operasyon merkezlerinin daha hızlı karar vermesinin sağlanacağı projede; çevresel sistem güvenliği, video sistem güvenliği ve erişim kontrol sistem güvenliği çözümleri kullanarak entegre bir güvenlik sistemi kuracağız.”
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