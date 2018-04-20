İstanbul Gençlik Festivali başlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
20.04.2018 - 19:37, Son Güncelleme:

İstanbul Gençlik Festivali başlıyor

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İstanbul Gençlik Festivali başlıyor

Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

İstanbul Gençlik Festivali (İGF) Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikinci kez düzenleniyor. 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek İstanbul Gençlik Festivali’nde gençleri; eğlenecekleri, vizyon kazanacakları, kendilerini ifade edecekleri, ilk kez deneyimleyecekleri etkinliklerle dolu 5 gün bekliyor. Festivalde; konser, eğlence, kültür-sanat, bilim teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk, turnuva, e-oyunlar ve daha birçok alanda onlarca etkinlik gerçekleştirilecek. 

Katılımcılar, robotik atölyelerde teknolojik deneyimler yaşarken, Türkiye’nin en büyük gezici dijital sergisini de gezebilecekler. Ayrıca, gençler kurulan Türk Telekom Muud sahnesinde sevdikleri sanatçıların konserleriyle eğlenecek; söyleşi sahnesinde, alanında birbirinden değerli konuşmacıları dinleyecekler. Katılımcılar Türkiye’nin ilk yerli dijital klavye uygulaması Tambu alanında yer alan karakterlerini kullanarak kendi hikayelerini anlatabilecekler. Türk Telekom’un gençlik markası Self alanında da gençler birçok konseri takip edebilecek, birbirinden eğlenceli aktivitelere katılabilecekler.

Türk Telekom’un oyun platformu Playstore da gençleri dijital oyun dünyasının en sevilen oyunlarıyla buluşturacak. Futboldan basketbola zengin içeriğe sahip, Tivibu Spor alanında ise UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin yanı sıra birçok içerik gençlere dolu dolu spor içeriği sunulacak.

Gençlerle Türkiye’nin en sevilen markalarını, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını, üniversitelerini bir araya getiren, kültür sanat etkinliklerinden, robotik atölyelere, spor aktivitelerinden, söyleşilere ve konser etkinliklerine zengin bir içerik sunan İGF, Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olmayı hedefliyor.

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