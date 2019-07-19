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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı başlıyor

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İstanbul Boğazı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı başlıyor

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücü Pazar gününü bekliyor. Yarıştan bir gün önce 20 Temmuz Cumartesi günü Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda “Show Swim” etkinliği yapılacak.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bu yıl 21 Temmuz Pazar günü Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda yapılacak. Kuruçeşme’den saat 08.00’de kapıları açılacak olan tekneler ile Kanlıca İskelesi’ne gidecek olan yüzücüler, saat 10.00’da yarışa başlayacak. Kuruçeşme’de bitecek olan yarışın ödül töreni ise saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Büyük yarış ile ilgili 19 Temmuz Cuma günü düzenlenen basın toplantısı, Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, TMOK Başkan Yardımcısı Nihat Usta, WOWSA tarafından 2018 yılının açık su yüzücüsü seçilen, geçtiğimiz günlerde Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen yüzücü Ion Lazarenco Tiron’un yanı sıra geçen yılın kadınlar genel klasman birincisi Hilal Zeynep Saraç’ın katılımıyla gerçekleşti.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim’in, “Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, adı ‘’kıtalar arası’’ olsa da bu ‘’kıtalar üstü’’ bir yarış. Bu yıl 59 ülkeden yüzücüyü iki kıta arasındaki Boğaz’da kulaçlarla bir araya getiriyoruz, bu dünyanın neredeyse üçte birini Boğaz’da buluşturmak demek. Bizim için bu yarışın en büyük anlamı farklı düşünceden, farklı ülkelerden insanları bir araya getirmesi. Sporla özdeşleşen değerlerin toplumlara olan katkısının farkındayız. Bu kapsamda, olimpik kültürün ve spor eğitiminin yaygınlaşmasında büyük emekleri olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin istikrarlı bir destekçisiyiz. Bu yıl 31 yaşına girecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 15 yıldır destek vermekten gurur duyuyoruz. Bu organizasyon İstanbul’un ve Türkiye’nin tanıtımına büyük katkısı olan en önemli ulusal ve uluslararası etkinliklerinin başında geliyor. Yabancı misafirlerimiz ülkelerine döndüklerinde İstanbul Boğazı’nda ve Türkiye’de yaşadıkları bu keyifli deneyimden mutlulukla bahsediyorlar” dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener: “Bu yıl rekor sayıda 59 ülkeden 2400 yüzücüyü ağırlayacağız. Bu kadar çok ülkeden, bu kadar farklı kültürlerden sporcu ağırlamak bizim için de eşsiz bir duygu. Bu yarışmanın yapılmasında bize 15 yıldır destek olan Samsung Electronics Türkiye’ye ve değerli dostum DaeHyun Kim’e bu eşsiz deneyimi birlikte yaşattığımız için teşekkür ederim. Başta İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bize eşlik eden tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ederim. İstanbul Boğazı gibi bu kadar yoğun bir su yolunun yılda bir kere kapatıldığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 5 kıtayı yüzerek birleştiren ilk yüzücü Marcos Diaz ve Ocean Seven maratonunu tamamlayan 8 yüzücüden biri Moldovalı Ion lazerenko Tiron da bizimle birlikte olacak. Geçtiğimiz yılın genel klasman kadınlar birincisi Hilal Zeynep Saraç ve erkekler kategorisindeki birincisi Doğukan Ulaç da bu sene Show Swim etkinliğine katılacak. Şimdiden tüm yüzücülerimize başarılar diliyorum” dedi.

 

CANLI YAYINLANACAK

Bu yıl 31’incisi düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 21 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Yarış, S Sport kanalından canlı yayınlanacak. S Sport Digiturk 85. kanal, Dsmart 78. kanal, TV+ 77. kanal ve Tivibu 74. kanaldan izleyicileri ile buluşuyor. Dileyen izleyiciler S Sport Plus’tan da yarışı izleyebilecek.

İLK’LER ve EN’LER

•Parkur Rekoru (Erkekler): Alican Alaçlı 39:07:11 (2006)

•Parkur Rekoru (Kadınlar): Beren Kayrak 40:50:35 (2006)

•Üst üste ve toplamda en fazla birincilik alan yüzücü: Hakan Eskioğlu (7 kez üst üste, toplamda 10 kez)

•En yaşlı yüzücü: Levent Aksüt, 89 yaşında (Yarışa 29 kez katılan Aksüt, 2018 yarışına küçük oğlu ve torunu ile birlikte katıldı. Dede, oğul, torun: 3 kuşak yüzücüler)

•En genç yüzücü: Eda Güney, 13 yaş 10 ay (2014)

•Yarışa Katılım Rekoru: F. Nazan Göğen (30 yarış)

•Yarışa Katılım Rekoru (Yabancı): Ignat Cazmalı – Moldovya (14 kez)

•Kıtalararası Yüzücü Rekoru (Yarışı tamamlayan yüzücü): 2.318 (2018)

Rakamlarla SAMSUNG Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

•Bu yıl 31. si düzenleniyor.

•Elemeler 5 şehirde yapıldı. İstanbul, Adana, İzmir, Ankara ve Samsun.

•Parkur 6,5 kilometreden oluşuyor. Kanlıca ve Kuruçeşme arasında yapılacak.

•2400 kişi katılacak. 1200 yüzücü yabancı ülkelerden, 1200 yüzücü Türkiye’den.

•59 ülkeden yarışa başvuru yapıldı.

•1200 kişilik yurt dışı kontenjanı 28 dakikada doldu.

•Rusya 6 dakikada kotasını doldurarak 370 kişi ile en çok katılımcıya sahip olurken, 356 yüzücü ile 11 dakikada kotasını dolduran Ukrayna 2. sıradaki yerini aldı.

•14 yaşından 89 yaşına kadar katılımcılar olacak.

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