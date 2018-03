İstanbul 4 milyon Facebook hesabıyla dünya beşincisi

İnstagram’da da nüfus/kullanıcı oranında Türkiye dünya ikincisi durumunda.

İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social’ın 2018 yılı araştırmasına göre, 81 milyon nüfusa sahip Türkiye’de 54 milyon 330 bin kişi aktif olarak internet kullanıyor. Bu kitlenin yüzde 84’ü internete düzenli olarak her gün giriyor ve PC, tablet ya da akıllı telefonlar aracılığıyla ortalama 7 saatlerini internette dolaşarak geçiriyor.

İnternet kullanıcılarının sörf yaparken ağırlıklı tercihleri ise sosyal medya oluyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de 51 milyon Facebook, 33 milyon da Instagram hesabı bulunuyor.

Facebook kullanıcısı sayısında ilk üç sırayı Hindistan (250 milyon), İngiltere (230 milyon) ve Brezilya (130 milyon) paylaşırken, Türkiye 51 milyon kullanıcıyla Tayland ile birlikte 8. sırayı paylaşıyor.

Şehirler bazındaki sıralamada ise İstanbul 14 milyon kullanıcı ile Mexico City (Meksika), Quezon City (Filipinler) ile beraber beşinci sırada yer alıyor.

En çok Facebook hesabının 22 milyonla Tayland’ın 8 milyon nüfuslu başkenti Bangkok’ta olması dikkati çekiyor.

Instagram’da ikinciyiz

Instagram’da ise Türkiye, yüzde 41’lik nüfus/kullanıcı sayısı oranıyla İsveç’in ardından dünya ikincisi konumunda.

ABD’nin 110 milyon ile ilk sırada yer aldığı Instagram kullanıcı sayısı listesinde ise Türkiye 33 milyonla beşinci sırada yer alıyor.

400’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 15 milyonluk İstanbul’da 14 milyon, 8 milyonluk Bangkok’ta 22 milyon hesap olmasının, kişilerin birden çok hesaplarının olmasının yanı sıra ticari işletmelerin de sosyal medyada konumlanmaları ile açıklanabileceğini vurgulayarak, “Sosyal medyanın gücü alışveriş alışkanlıklarını da etkiliyor. E-Ticaret, artık S-Ticaret’e, yani sosyal ticarete dönüşüyor” dedi.

Hedef 36 milyonluk kitle

Türkiye’deki e-ticaret müşterilerinin sayısının 15 milyon civarında olduğunu anımsatan Kayral, şunları söyledi:

“Her gün üç saate yakın sosyal medyada turlayan 51 milyonun sadece 15 milyonu aktif müşteri durumunda ve bu yeterli değil. O yüzden de e-ticaretin genel perakende içindeki payı yüzde 3,5’i geçmiyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 8-12 aralığında. Dijital vitrinlere bakmakla yetinen 36 milyon internet kullanıcısı sosyal medya aracılığıyla dükkanlara çekilirse, halen 30-40 milyar lira düzeyinde olan e-ticaret sektörünün büyüklüğü 100 milyar lirayı aşar.

Zaman ve yer sınırlamasının olmaması internetten alışverişin en önemli avantajı. Çok geniş ürün yelpazesine tek tıkla ulaşılıyor. Sadece Avantajix.com üzerinden 10 milyona yakın ürüne ulaşmak, yapılan her alışveriş karşılığında da nakit para kazanmak mümkün.”