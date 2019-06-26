İsrailli şirket Ay projesinden vazgeçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİsrailli şirket Ay projesinden vazgeçti
GeriTeknoloji İsrailli şirket Ay projesinden vazgeçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
26.06.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

İsrailli şirket Ay projesinden vazgeçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsrailli şirket Ay projesinden vazgeçti

İsrailli "SpaceIL" şirketi, bu yıl başında Ay'a insansız uzay aracı indirme projesinin başarısız olmasının ardından, yeni bir deneme yapmayacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, 11 Nisan'da Ay yüzeyine inerken parçalanan "Beresheet" uzay aracıyla yapılan denemenin başarısız olmasının ardından yeni bir Ay görevi planlanmadığı bildirildi.

Hedefini gerçekleştiremeyen Ay görevinin "yine de istisnai bir başarı" diye anıldığı açıklamada, "Ay'a yeni bir yolculuk yapmak bizim için yeterince büyük bir meydan okuma değil." ifadeleri yer aldı.

SpaceIL'in Beresheet uzay aracıyla yaptığı deneme, "tamamıyla bir özel şirket tarafından yürütülen ilk Ay görevi" ifadesiyle kamuoyuna sunulmuştu.

SpaceIL'in Beresheet uzay aracı, 24 Şubat'ta Falcon 9 roketiyle Florida'da Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fırlatışı, Tel Aviv yakınında Yehud'daki kontrol merkezinde izlemişti. Netanyahu, bunun "İsrail ve teknolojisi için çok büyük bir adım olduğu" açıklamasını yapmıştı.

Robotik uzay aracı, 11 Nisan'da Ay yüzeyine inişi sırasında yüzeye çakılarak parçalanmıştı.

2011 yılında İsrail'de kurulan SpaceIL, Google'ın Ay'a inecek uzay araçları üretmek isteyen özel şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan "Lunar X" proje yarışmasından kazandığı 20 milyon dolar fonla projenin başlangıç finansmanını sağlamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?