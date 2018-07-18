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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
18.07.2018 - 18:45, Son Güncelleme:

İspanya'nın yeni nesil denizaltısı 'rıhtımlara sığmıyor'

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İspanya'nın yeni nesil denizaltısı 'rıhtımlara sığmıyor'

İspanyol Donanması'nın yaptığı yeni kuşak denizaltıların göreve başlaması, konuşlanacakları rıhtımların dar gelmesi nedeniyle ertelendi.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, S-80 tipi denizaltılarda daha önce de tasarımındaki bir hata nedeniyle su üstünde yüzmesinde sorunlar yaşanmış, sorunun giderilmesi için büyük bir masraf edilmişti.

İspanyol El Pais gazetesi, değişikliklerin ardından denizaltının Cartegena'daki rıhtıma sığmadığını yazdı. Gazete, denizaltıların maliyetinin hatalar nedeniyle iki katına çıktığını belirtti.

Şu anda her bir S-80 tipi denizaltının maliyetinin 1 milyar euroya yakın olacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Denizaltının tasarımındaki sorunlar 2013'te başlamıştı. O dönem, denizaltının gerekenden 100 ton daha ağır olduğu fark edildi.

Bu da aracın suyun üzerinde kalmasında sorun yaşanmasına yol açtı. Çünkü denizaltı suya batabiliyor, ancak geri çıkamayabiliyordu.

İspanyol ordusundan emekli bir yetkili yaptığı açıklamada, birilerinin hesap yaparken ondalık virgülünü yanlış yere koyduğunu ve "hiç kimsenin hesaplamaları gözden geçirirken bunu fark etmediğini" söyeldi.

Bu hatanın 14 milyon euroya mal olduğu bildirilirken, mühendisler suyun üzerinde kalma sorununun, denizaltıyı uzatarak aşılabileceğine karar verdi.

Rıhtımların derinleştirilmesi gerekecek

Devletin sahip olduğu savunma şirketi Navantia'nın tasarımında denizaltının boyu 71 metre ve ağırlığı 2200 tondu.

Yeni tasarımla boyu 81 metreye çıkartılırken, ağırlığı 3300 ton oldu.

Bunun yüzünden şimdi su üzerinde kalabilen denizaltıların yanaşabilmesi için rıhtımlarıın derinleştirilmesi ve yeniden tasarlanması gerekecek.

İspanyol Savunma Bakanı Margarita Robles "projede bazı kusurlar olduğunu" kabul etti, ancak bu kusurların düzeltildiğini ve projenin devam edeceğini vurguladı.

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