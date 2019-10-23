İşletim sistemlerini güncellerken veri kaybına neden olan 5 hata

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİşletim sistemlerini güncellerken veri kaybına neden olan 5 hata
GeriTeknoloji İşletim sistemlerini güncellerken veri kaybına neden olan 5 hata
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
23.10.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

İşletim sistemlerini güncellerken veri kaybına neden olan 5 hata

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşletim sistemlerini güncellerken veri kaybına neden olan 5 hata

İşletim sistemlerini güncellemenin basit bir işlem olduğunu düşünmemek gerekiyor. Güncelleme sırasında karşılaşılan hatalardan dolayı kullanıcıların verileri zarar görebiliyor. Verileri yedeklemenin işletim sistemlerinin güncellemesi aşamasında önemli bir basamağı oluşturduğuna dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, işletim sistemlerini güncellerken veri kaybına neden olan 5 hataya dikkat çekiyor.

Daha iyi performans, daha iyi tasarım ya da bazen oluşan problemlerin çözümleri için işletim sistemlerine güncellemeler geliyor. Basit bir işlem olarak görülen bu güncellemeler sırasında ise değerli veriler zarar görebiliyor. Güncellemeler öncesinde veri yedeklemenin önemli bir çözüm olduğunu hatırlatan Günal, güncellemeler sırasında en sık karşılaşılan 5 hataya dikkat çekiyor.

1. Güç kaybı. Herhangi bir büyük sistem güncellemesi sırasındaki yaşanan güç kaybı, verilere zarar verebiliyor. Güncellemenin yarıda kalması ve sistem üzerinde biçimlendirme durumunun gerçekleşmesi gibi durumlar verilerin zarar görmesine neden oluyor. Bu durumlarla karşılaşılmaması adına güncelleme esnasında güç kaybının yaşanmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

2. Yeterli depolama alanının olmaması. İşletim sistemi güncellemesi sırasında sürücüde yeterince boş alan olmaması, yalnızca kısmi bir kurulumdan sonra sistemin yeniden başlatılmasına neden olabiliyor. Sistem başlatılamayacağından herhangi bir dosyaya erişimi de kilitleyecektir. Bu yüzden, herhangi bir büyük güncelleme işleminden önce sürücü alanınızı kontrol etmek en iyisidir. Çoğu güncelleme, yüklemeyi kabul etmeden önce bilgi ekranında ne kadar sistem alanı gerektiğini söylüyor. Kurulum sırasında kullanılan geçici dosyaları barındırmak için sistem alanı gereksinimini iki katına çıkarmak fayda sağlıyor.

3. Sürücü arızası. Tahmin edilebileceği gibi, işletim sistemini güncellerken yaşanabilecek bir sürücü arızası, herhangi bir zamanda yaşanan bir sürücü arızası kadar felaket sonuçlar doğurabiliyor. Bu durumda dosyalara erişim mümkün olmuyor ve onları geri alabilmek için profesyonel bir veri kurtarma hizmetine ihtiyaç duyuluyor. 

4. Kullanıcı hataları. Bilinmeyen sebeplerden dolayı işletim sistemi güncellemesi sırasında hatalar oluşabiliyor. Buradaki veri kaybına neden olan durum, aslında kullanıcı faktörüne bağlı oluyor. Güncelleme sırasında gerçekleşen problemlere karşı ekranda açılan bilgilendirici pencerelere dikkat edilmesi gerekirken, kullanıcı tarafından yapılan yanlış bir tercih verilere zarar veriyor. Kullanıcı hatalarından kaçınmak için, kurulum sırasında görünen açılır pencereler de dahil olmak üzere talimatları dikkatlice okumak gerekiyor.

5. EFS şifrelemesinin kaldırılmaması. Windows’ta dosya şifreleme sistemi olan EFS, verilerin güvenliğini sağlamaya yarıyor. Ancak EFS şifrelemesi ile şifrelenen veriler, güncelleme sonrasında kullanıcılara veri kayıpları yaşatabiliyor. Şifrelenmiş dosyaların geri planında kullandığı anahtar kimlik dosyası, güncelleme ile birlikte eski işletim sistemi içerisinde kaldığı için verilere ulaşmayı engelliyor. Kullanıcıların güncelleme öncesinde EFS şifrelemeye sahip verilerinin olup olmadığına ya da bu özelliğin açık olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor.

Neyin yanlış gidebileceği ile ilgili tüm olasılıklarla birlikte, işletim sistemini güncellemeyi planlarken yapılacaklar listesindeki ilk şey, bir yedekleme oluşturmak olduğunu belirten Serap Günal, öncelikle verilerin bulut ya da başka bir sürücüye yedeklenmesi gerektiğini, yedeklemeden sonra kontrol etmeyi unutmayı öneriyor. Olası kötü senaryolar karşısında kesinlikle bir profesyonel veri kurtarma hizmetinin alınması gerekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle