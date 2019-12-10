İşlemciler yarışıyor: Snapdragon 865 mi Exynos 990 mı?

Qualcomm ve Samsung'un işlemcileri, birbirine rakip olduğu kadar iki markanın ortak çalışma planında da yer alabiliyor. Öyle ki, ABD ve Çin gibi bazı ülkelerde Galaxy S11'lerde Samsung'un Exynos işlemcileri yerine Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri tercih edilirken, iki işlemci arasındaki performans farkı da kullanıcıların hayli ilgisini çekiyor.



Samsung Exynos 990

5G desteğine sahip Exynos Modem 5123 ile piyasaya sürülen işlemci, 7 nm EUV fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Fabrikasyon sürecinin iyileştirilmesi işlemci içerisindeki transitör sayısının artmasını sağlıyor. Yani, 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bir işlemciye kıyasla 7 nm’lik bir işlemcide çok daha fazla transistör var. Transistör sayısının artması ile yüksek performans ve enerji verimliliği elde ediliyor.

Samsung’un yeni üst seviye işlemcisi iki adet Exynos M5, iki adet Cortex A76 ve dört adet Cortex A55 çekirdeğinden oluşuyor. Bu üçlü işlemci kümesinde, yüksek performans ihtiyacını tahmin edebileceğiniz gibi Exynos M5 karşılıyor.

Exynos M5, Exynos 9820’de yer alan Exynos M4’ten yüzde 20 daha hızlı. Grafik tarafında gerekli gücü Mali G77MP11 sağlıyor. Valhall mimarisine dayanan bu yeni GPU’nun, grafik performansı ve enerji verimliliği konusunda yüzde 20 daha iyi olduğu belirtiliyor. Grafik performansında yüzde 20’lik artış aslında yetersiz.

Exynos 990’ın beraberinde getirdiği temel değişikliklerden birisi de, LPDDR4X bellekten LPDDR5 belleğe geçiş. Bu işlemcinin bellek denetleyici frekansının 2093 MHz’den 2750 MHz’e yükseltmesini sağlıyor.

Çift NPU ve DSP’ye ev sahiipliği yapan işlemcinin görüntü işleme birimi, 108 Megapiksele kadar kamera desteğine sahip. Çift kamera tercih edildiğinde ise 24.8 Megapiksel + 24.8 Megapiksel şeklinde bir destek sunuluyor.



Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm’un söylediğine göre Snapdragon 855’e göre yüzde 25 işlemci gücü artan Snapdragon 865, grafik gücünde de yüzde 20 daha performanslı.

Bu performans artışını sunan ve 7nm üretim teknolojisiyle üretilen işlemci, Qualcomm’a göre işlemci tarafında yüzde 35, grafik birimi tarafında da yüzde 35 daha az güç tüketecek.

2020 yılında 5G’yi artık pek çok üst segment telefonda standartlaştıracak olan bu işlemci, ayrıca masaüstü ya da konsol seviyesinde oyun deneyimi de kullanıcılara vaat ediyor.

Snapdragon 855 işlemcisinde de gördüğümüz 3’lü işlemci çekirdek kümesi, geliştirilerek Snapdragon 865 işlemcisinde de kullanılmaya devam ediyor. Toplamda 8 çekirdekli işlemci, 1 + 3 + 4 çekirdek kümesiyle karşımızda olacak.

En yüksek performanslı tek çekirdek olan Kryo 585, Qualcomm’un özelleştirdiği, ARM tarafının en güçlü çekirdek tasarımı Cortex A77’den gücünü alıyor. En hızlı Kryo 585 çekirdeği 2.84 GHz hızında çalışıyor. Diğer 3 adet Kryo 585 çekirdeği ise 2.4 GHz hızında çalışıyor.

Diğer 4 adet daha düşük güç tüketimine odaklanan Kryo 585 çekirdeği ise ARM Cortex A55 tabanlı ve 1.8 GHz hızında çalışıyor.







