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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.09.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

İŞKUR Sanal İstihdam fuarında binlerce CV bırakıldı

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İŞKUR Sanal İstihdam fuarında binlerce CV bırakıldı

İŞKUR tarafından 25-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Sanal istihdam fuarına yaklaşık 152 bin kişi katılırken iş arayanlar, kurum ve kuruluşlara 60 bin 639 adet CV bıraktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Cumhurbaşkanlığımız 180 Günlük İcraat Programı kapsamında Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapan firmaların katılımıyla ikinci sanal istihdam fuarını düzenledik. İş arayanlar ve işverenleri sanal ortamda bir araya getirdik.” açıklamalarında bulundu.

İstihdam seferberliği kapsamında İŞKUR’un düzenlediği “İstihdam fuarları” dijitalde de organize diliyor. Sanal Fuar konseptiyle Türkiye genelinde hayata geçirilen “Sanal İstihdam Fuarı” ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Fuara online olarak katılan yaklaşık 152 bin katılımcı fuarda stant açan kurum ve kuruluşlara 60 bin 639 CV bıraktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt , "Bu yeni uygulamamızla Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda vatandaşımız, mesafe farkı olmadan istihdam fuarlarımıza katılım gösterdi. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sanal fuarla istihdam hizmetlerine yeni bir anlayış getirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretçilerin yüzde 53’ü 25-34 yaş aralığında

Endless Fairs alt yapısı kullanılarak hayata geçirilen Sanal İstihdam Fuarına katılan ziyaretçilerin yüzde 53’ü 25-34, yüzde 21,6’sı 18-24, yüzde 13’ü ise 35-44 yaş aralığında. Ayrıca Sanal İstihdam fuarına katılan ziyaretçilerin yüzde 83,6’sı mobil cihazlardan yüzde 15’i ise bilgisayardan erişim sağladı.

Şehirlere göre katılımcı dağılımında ziyaretçilerin yüzde 40’ı İstanbul’dan

Sanal İstihdam fuarının bir diğer dikkat çeken verisi ise katılımcıların şehir dağılımı. Ziyaretçilerin yüzde 40’ı İstanbul, yüzde 22’si Ankara, Yüzde 13,2’si ise İzmir’den fuarı görüntülemiş. Fuardaki toplam görüntüleme sayısı ise 408 bine ulaştı.

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