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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
18.07.2018 - 06:32, Son Güncelleme:

İskoçya’da uzay üssü kurulacak

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İskoçya’da uzay üssü kurulacak

İskoçya’nın kuzeyindeki Sutherland bölgesinde uzay üssü kurulacak.

İngiltere Uzay Ajansının (UK Space Agency) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sutherland'daki The A'Mhoine yarımadasında bir uzay üssü kurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, uzay havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin’in, belirlenen alana dikey fırlatma operasyonları için tesis kuracağı kaydedildi.

Şirketin aynı zamanda İngiltere’nin Berkshire bölgesindeki Reading kasabasında da inovatif teknoloji merkezi kuracağı bilgisine yer verilen açıklamada İngiltere Uzay Ajansının her iki proje için Lockheed Martin’e toplam 23,5 milyon sterlin katkıda bulunacağı belirtildi.

 İngiliz hükümetinin modern endüstriyel stratejisi kapsamında, Orbex adlı şirkete Sutherland’de kurulacak yeni uzay üssüden fırlatılmak üzere yeni bir roket geliştirmesi için 5,5 milyon sterlin verileceği ifade edildi.  

İskoçya’da uzay üssü kurulacak

Projenin tamamlanmasının ardından “Prime” adı verilen yörüngeye fırlatma araçları yardımıyla küçük çaplı uyduların dünyanın yörüngesine yerleştirilmesi, bu süreçte yenilenebilir yakıt bio-propanın kullanılması ve hidrokarbon yakıtlara kıyasla karbon salınımının yüzde 90 azaltılması amaçlanıyor.

The A'Mhoine'daki uzay üssünün 2020'de tamamlanması ve aynı yıl içerisinde ilk roket atışının yapılması hedefleniyor. 

İngiltere İş ve Enerji Bakanı Greg Clark, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnovatif ve girişimci bir ulus olarak, Britanya’nın kıta Avrupası'nda uyduların fırlatılması açısından ilk sırada olmasını istiyoruz. İngiltere’nin büyüyen uzay endüstrisi, araştırma topluluğu ve uzay tedarik zinciri bizi yatay ve dikey fırlatma mevzileri açısından ilk sıraya koyuyor.” ifadelerini kullandı. 

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