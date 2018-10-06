İskenderun'da "Teknouzay Bilim Şenliği" sona erdi
İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde düzenlenen "Teknouzay Bilim Şenliği" sona erdi.
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) merkez kampüsünde düzenlenen ve "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri" çağrısı kapsamında desteklenen bilim şenliği 2 gün sürdü.
Şenliğe 25 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.
İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi Koordinatörü Ayşe Fizansasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin büyük teveccüh göstermesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Bilim şenliklerinin Hatay'da ilk defa gerçekleştirildiğini anımsatan Fizansasa, "Tekno uzay şenlikleriyle Türkiye'nin uzay ve teknoloji hedeflerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimizi uzay ve teknolojiye ısındırmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'yi artık parlak bir gelecek ve milli teknolojinin yükseklerde olduğu bir gelecek bekliyor." dedi.
Fizansasa, şenliğe toplamda 25 bin öğrencinin katıldığını, Hatay'ın her ilçesinden gelen öğrencilerin teknoloji ve uzayla tanışma imkanı bulduğunu sözlerine ekledi.
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