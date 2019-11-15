Işık dalgaları, elektrik akımından daha verimli bilgi taşıyabilir
Küçük bir anahtar, ışığı çok kısa sürede bilgisayar çipleri arasında yönlendirebiliyor.
Işık dalgaları, standart devrelerde kullanılan elektrik akımından daha kolay bilgi taşıyabilir. Çünkü foton adı verilen ışık parçacıkları, elektronlar kadar çevresiyle etkileşime girmeden materyaller arasında dolaşabiliyor.
Fakat şimdiye kadar bu tür veri taşıyan ışık dalgalarını yönlendirmek için tasarlanan mekanik anahtarlar daha yavaş çalıştığı için yüksek elektrik voltajı gerektiriyor.
Yeni tasarlanan anahtarlar yaklaşık 15 volt enerjiyle ışığı saniyenin milyonda birinden daha az bir sürede yönlendiriyor. Her anahtar, silikon bir plakanın üzerinde bulunan ultra ince altın içeriyor. Anahtarın üzerine düşük voltaj uygulandığı zaman yukarı doğru bükülüyor. Işık anahtardan geçtiği zaman silikon plaka arasındaki bir boşluğa sızıyor ve ışıkla tekrar birleşiyor.
Fakat, araştırmacılar, dalgaları aktarırken ışık sinyallerini daha iyi korumak için mevcut prototipi geliştirmek durumunda. Mevcut konumda, bir ışık demeti aktarım sırasında gücünün sadece yüzde 60'ını koruyabiliyor.
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