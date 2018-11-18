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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
18.11.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

İş yerlerinde masaüstü bilgisayarların sonu geliyor!

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İş yerlerinde masaüstü bilgisayarların sonu geliyor!

Henüz İngiltere'de başlayan akım yakında tüm dünyayı saracağa benziyor. Bir zamanların vazgeçilmezi masaüstü bilgisayarların iş yerinde artık eskisi kadar tercih edilmediği; yerini dizüstü bilgisayarların almaya başladığı dikkat çekiyor.

İş yerlerinde bilgisayar kullanma alışkanlığı gelişen teknolojiyle birlikte değişiyor. Bu kapsamda Laptops Direct'in raporuna göre çalışanların sadece %42'si ofislerinde masaüstü bilgisayar kullanıyorlar ve dizüstü bilgisayarlar giderek tercih edilen çalışma aracı oluyorlar. Bunun en büyük sebepleri arasında ise artan verimlilik ve üretkenlik ilk sırada yer alıyor. Dizüstü bilgisayarlar ile çalışanların %84'ü daha esnek bir cihaza sahip oldukları için daha fazla iş yapabildiklerini söylüyorlar.

Binin üzerinde İngiliz yetişkin ile yapılan anketin sonuçlarına göre bazı sektörler daha hızlı bir şekilde masaüstü bilgisayarlardan vazgeçiyorlar ve bunların başında%20 ile perakende satış, %16 ile ağırlama ve hizmet, %12 ile pazarlama ve yaratıcılık geliyor.

İş yerlerinde masaüstü bilgisayarların sonu geliyor


Bu durumu destekleyen bir diğer bulgu da ankete katılanların %73'ünün, masaüstü bilgisayarların ofise yaşlı bir görüntü vererek potansiyel müşterileri uzaklaştırıldığını düşündüklerini belirtmeleri oluyor.

LaptopsDirect.co.uk pazarlama yöneticisi Mark Kelly'nin söylediğine göre artık firmaların çalışanlarından her an çalışmaya hazır olmalarını beklemelerinin yanı sıra kariyer merdivenini tırmanan genç çalışanlar da çalışma saatlerinde ve sistemlerinde bir miktar esneklik istiyorlar.

Araştırmanın sonucuna ve çalışanların genel görüşlerine bakılırsa, ofislerin masaüstü bilgisayarlardan vazgeçmelerinin oldukça mantıklı göründüğü ve masaüstü bilgisayarların artık ofis kullanımı alanında ömürlerinin sonuna yaklaştıkları rahatlıkla söylenebilir.

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