İş Ortağı Programı ile kanal stratejisini hızlandırmayı hedefliyor

Söz konusu program, veri merkezinde ve geniş kapsamlı BT ortamında hızla artan müşteri beklentilerini karşılamak ve aşmak için şirketin büyüyen iş ortağı ağına avantaj sağlamayı hedefliyor. Bu beklentiler arasında sınır bilişim (edge computing), dijitalleşme ve diğer güçlü trendler dikkat çekiyor. Şirket, sınır bilişimin başlıca dört kullanım sahasını belirlemek ve iş ortağı ekosistemi için en açık ve hızlı ticari fırsatları sunacak olan 5G ile etkinleştirilecek en olgun vakaları tanımlamak için geçtiğimiz yıl kapsamlı bir araştırmaya yatırım yaptı.

Programdaki en önemli gelişmelerin başında, Yetkili ve Silver seviyesindeki bayilerin otomatik olarak bonus puan kazanmalarını ve bu puanları hızla nakde çevirmelerini sağlayan yeni EMEA Vertiv Teşvik Programı (VIP) geliyor. Teşvikler ile aynı zamanda Gold ve Platinum seviyesindeki bayiler de yeni indirimlere sahip oluyor.

Vertiv, bayilerin sisteme hızlı bir şekilde kayıt olarak, varlık ve avantajlara hemen ulaşabilmesi için Vertiv Partner Portalı’nı yeniden tasarladı. Portal, iş ortaklarının becerilerini geliştirmelerine ve BT sektöründeki yetenek açıklarını kapatmaya yardımcı olmak için hazırlanmış çevrimiçi eğitim kursları da içeriyor.

En yeni eklenti, Kasım 2018'de başlatılan bir seri uç nokta bilişim çözümünü tamamlayan Liebert GXT5 kesintisiz güç kaynağı (KGK) olarak öne çıkıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki (EMEA) kanal iş ortakları aracılığıyla çok çeşitli derecelendirmelerde mevcut olan Liebert GXT5, küçük ve mikro BT ortamları için endüstrinin en popüler online, çift çevirim KGK ailesinden birine yeni kabiliyetler ve pazara öncülük eden özellikler ekliyor. Liebert GXT5, ağın uç noktasındaki karmaşıklığı basitleştirmek ve perakende, sağlık, finansal hizmetler ve Endüstri 4.0 uygulamaları gibi birçok alanda meydana gelen büyük dönüşümleri desteklemek için uzaktan yönetilebiliyor.