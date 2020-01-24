İş dünyasında en fazla hangi teknik ve sosyal beceriler aranıyor?

Zaman içinde çok yavaş değişen teknik olmayan, sosyal becerilerin tersine işletmelerin istediği teknik beceriler hızlı bir değişim gösterebiliyor.

İş dünyasındaki kişilerin kendi aralarında iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn bu konuda fikir edinmek için bakılacak yerlerden biri.

LinkedIn verilerine göre, geçen yıl en fazla talep gören teknik beceriler arasında bulut bilgi-işlem, yapay zeka ve analitik muhakeme başı çekiyordu.

Bu yıl da aynı beceriler listede yer alıyor, ama 2020'de en fazla talep görecek teknik beceriler arasında liste başına daha önce listeye hiç girmemiş olan blok zinciri (blockchain) teknolojisi ile ilgili beceriler geçti.

Blok zinciri nedir?

Blok zinciri (blockchain) bloklar adı verilen ve sürekli büyüyen bir kayıt sistemi olarak tarif edilebilir. Şifreleme (kriptografi) yoluyla bu bloklar güvenli hale getirilir ve birbirine bağlanır.

Dijital muhasebe defteri olarak da tanımlanabilecek bu teknoloji ilk olarak on yıl kadar önce kripto paralarla bağlantılı olarak gündeme gelmişti.

Bugün ise kullanım alanları finansal hizmetlerin yanı sıra, yasal hizmetler, enerji, sağlık, tarım ve perakende ticarete kadar genişlemiş durumda.

2020'de en fazla aranan teknik beceriler:

1. Blok zinciri (blockchain) yönetimi

2. Bulut bilgi-işlem (internette veri depolama ve yönetimi)

3. Analitik muhakeme (verilere dayalı karar alma)

4. Yapay zekâ

5. Kullanıcı deneyimi tasarımı (UX design)

6. İşletme analizi

7. Satış ortaklığı

8. Satış - pazarlama

9. Bilimsel bilgi-işlem

10. Video prodüksiyonu

Şirketler işe alacakları kişilerde teknik becerilerin yanı sıra belli sosyal becerilerin de olmasını istiyor.

LinkedIn'e göre şirketlerin 2020'de en çok önem vereceği sosyal beceriler şunlar:

1. Yaratıcılık

2. İkna etme gücü

3. İşbirliği - ortak çalışma

4. Değişime uyum sağlama

5. Duygusal zekâ