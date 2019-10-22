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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.10.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

İş Bankası tarımda dijitalleşmeye “İmeceMobil” ile katkı sunacak

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İş Bankası tarımda dijitalleşmeye “İmeceMobil” ile katkı sunacak

Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan tarım sektöründe teknolojiye dayalı yeni projelerini hayata geçiriyor. Bankanın teknoloji şirketi Softtech tarafından geliştirilen, çiftçilerin üretim aşamalarında ihtiyaç duyacakları çeşitli bilgileri 7/24 görebilecekleri “İmeceMobil” uygulaması kullanıma sunuldu.

Tüm çiftçilerin akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirebilecekleri “İmeceMobil” uygulaması sayesinde; tarla, bahçe ve hayvancılık ile ilgili üretim tesisi bilgileri kaydedilebiliyor ve bu alanların hava tahmin raporları görülebiliyor. Don, dolu, şimşek, fırtına ve şiddetli yağış gibi anlık hava olayları hakkında önceden uyarılar alabilen çiftçiler, ayrıca alanında uzman ziraat mühendislerine ve veteriner hekimlere istedikleri zaman bitkisel üretimle ve hayvancılıkla ilgili sorular sorabiliyor.

Uygulama kapsamında, tarımsal ürünlerin en son tarihli hal/borsa fiyatları ile yem, et, süt ve yumurta fiyatları öğrenilebiliyor ve çeşitli tarımsal güncel haber ile duyurulara ulaşılabiliyor.

Çiftçiler ayrıca bulundukları bölgelerdeki tarımsal girdilerin teminine yönelik İş Bankası’nın kampanyalarından haberdar olabiliyor ve İmece Kart sahipleri, “İmece Kart’ım” seçeneği üzerinden kart bilgilerine ulaşıp işlemlerini kolayca yapabiliyor.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Sürdürülebilir, güvenli ve katma değerli üretime katkı sağlamanın, ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu biliyoruz. Yeni nesil teknolojiler pek çok sektörde uygulama alanı bulmaya devam ederken, bu sektörler arasında tarım yerini giderek daha da sağlamlaştırıyor. Bu anlamda, teknolojinin ve yenilikçiliğin ön plana alındığı ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarım bankacılığı yapılması, stratejimizin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.” dedi.

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