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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.03.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Iron Throne’na 3 yeni kahraman katılıyor

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Iron Throne’na 3 yeni kahraman katılıyor

Iron Throne’a gelen yeni güncellemeyle 2 yeni PvE aktivitesi, 3 yeni kahraman ve yeni Dışkale kaplaması oyuna eklendi.

Netmarble’nin gözde MMO strateji oyunu Iron Throne, 27 Şubat 2019 tarihindeki güncellemesiyle İttifaklara yönelik İstila Yarığı ve tekli oyuncular için Kadim İnsanların Sınavı da dahil olmak üzere birçok yenilik getiriyor.

İttifaka yönelik içerik İstila Yarığı

İstila Yarığı, yakınlarda çıkacak Boyut Şatosu ve Yarık Şatolarına karşı İttifak üyelerinin İttifak Kalelerini korumak zorunda olması nedeniyle birlikte oynamayı teşvik eden İttifaka özel bir içerik. İttifak Üyeleri ayrıca İstila Yarığına karşı birlikte durmanın ve düşman kuvvetleri İttifak Kalesine ulaşmadan onları yok etmenin zafere ulaşmanın tek yolu olduğunu kısa sürede öğrenecek.

Bireysel başarı için Kadim İnsanların Sınavı

Bireysel başarı arayışındaki lordlar için de yeni bir içerik var. Yeni gelen Kadim İnsanların Sınavı, oyuncuların Sınav Kulesinde güçlerini sergilemelerine olanak sağlayacak. Kale seviyesi 20 ve üstü olan oyuncular krallıkta rastgele bir yerde belirecek ve dünya haritasına bakıldığında görülebilecek Sınav Kulesine meydan okuyabilecek.

Oyuncular ilk seviyeden başlayacak, ilerledikçe Sınav Kulesinin kaçıncı seviyesine girmek istediklerini seçebilecek ve birliklerini oraya gönderebilecekler. Oyuncular, her başarılı denemede ödüllerini tekrar tekrar kazanabilecek şekilde, zaten tamamladıkları seviyelere istedikleri kadar saldırabilecekler. Ödüller arasında, bina geliştirme eşyaları ve Sınav Kulesinin en üst seviyesi tamamlandığında alınan kalıcı güçlendirmeler de var.

3 yeni kahraman geliyor

Yeni Kahramanlar, Rand, Eldred ve Toma, artık Etkinlik Merkezindeki yeni başarım ödüllerinden açılabilir. Daha önce Kasaba Modunda NPC olarak karşımıza çıkmış olan bu karakterler, artık oynanabilir Kahraman oldular.

Son olarak, Beyaz Ejderha Dışkale Kaplaması, Kale Seviyesi 35’e ulaşıldığında kullanılabilecek.

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