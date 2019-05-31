Iron Throne için yeni güncelleme geldi

Netmarble’nin MMO strateji oyunu Iron Throne, oyunun tadını daha da artıracak kapsamlı bir güncelleme ile birinci yıldönümünü kutluyor. Bugünden itibaren, oyuncular, güçlerini sergilemek için daha fazla fırsata sahip olacak, güvendikleri kahramanlarını daha da güçlendirebilecek ve Iron Throne’un hikayesinin nasıl ilerlediğini görebilecek.

Yenilenmiş Boyut Savaşı modu

Iron Throne’un birinci yıl dönümü güncellemesi beraberinde, Lordların savaş meydanına doğrudan müdahale edebilecekleri gerçek zamanlı strateji (RTS) modu olan, yenilenmiş Boyut Savaşını da getiriyor. Ayrıca bu yeni güncelleme, Iron Throne’a, Lordların birliklerinin dizilimini gelişmiş stratejiler için belirleyebilecekleri, ön saflara Ogreler, Ölüm Şövalyeleri ve Ejderhalar gibi özel askerler yerleştirebilecekleri ve düşmanları ve diğer Lordları mağlup etmek için tamamen yeni Kahraman yeteneklerini kullanabileceklerini gerçek zamanlı bir düello sistemi getirerek, mevcut Oyuncu-Herkese karşı (PvE) içeriğini de geliştiriyor.

Kahramanlar daha da güçlenecek

Yeni güncelleme, Iron Throne’un yeni “Yetenek Geliştirme” sistemiyle, oyuncular Kahramanlarına daha da güçlenme olanağı sağlıyor. Mevcut ekipman odaklı gelişimin üstüne gelen bu sistemle Lordlar, en sevdikleri kahramanlara, her biri yine bu yıldönümü güncellemesinde getirilen yeni Yetenek Güçlendirme sistemiyle daha da güçlendirilebilen yeni Kahraman Yetenekleri öğreterek, onların kişiliklerini güçlendirip stratejilerini geliştirebilecekler.

Kasaba Modu’nun 4’üncü sezonu ödüller kazandırıyor

Bu yeni özellikleri tamamlamak adına, Iron Throne’un hikayesini anlatan, Kasaba Modu’nun dört gözle beklenen dördüncü sezonu da tadını çıkarmaları ve müthiş ödüller kazanmaları için oyunculara sunulacak. Sezon 4’ün tamamlanması üzerine, oyuncular şu ödülleri kazanabilecek:

Yeni Kahraman - Oyuncular, Nordenth’den gelen, Viking temalı kahraman olan, gizemli büyücü Hakkon’u yanlarına çekebilecek. Yeni kahraman, Kasaba Modu’nun dördüncü sezonundaki önemli karakterlerden biri ve oyuncular üçüncü sezonun Epik Görevini tamamladığında alınabilecek.

Yeni Ekipman Seti – Hakkon’un yanı sıra, oyuncular, kahramanlarına giydirmek için yine Viking temalı Helga Setini alabilecek. Bu yeni ekipman, kahramanlara, kaynak toplarken işlerine yarayacak beceriler sunuyor.

Iron Throne’da oyuncular kendi hikayelerini yazıp, birbirleriyle işbirliği yaparak güçlü ittifaklar kurarak, kendi krallıklarının Kralı olabilir ve diğer oyunculara karşı mücadele verebilir. Lordlar ayrıca, tamamı yüksek çözünürlüklü büyüleyici ve gerçekçi 3B grafikler ile sunulan, savaşın heyecanını yaşatan, kendi kahramanlarını alıp onları geliştirme olanağı sunan ve mistik kıtadaki muhteşem hikayeyi anlatan çok çeşitli oyun modları ile daha önce görmedikleri bir strateji oyununu tecrübe edebilirler.