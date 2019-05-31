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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.05.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Iron Throne için yeni güncelleme geldi

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Iron Throne için yeni güncelleme geldi

Iron Throne için yeni güncelleme geldi. Güncellemeler arasında, yeni krallıklar, tamamen yeni bir RTS modu, kahramanlar için yeni bir yetenek geliştirme sistemi ve Iron Throne hikaye modunun dördüncü ve son sezonu var.

Netmarble’nin MMO strateji oyunu Iron Throne, oyunun tadını daha da artıracak kapsamlı bir güncelleme ile birinci yıldönümünü kutluyor. Bugünden itibaren, oyuncular, güçlerini sergilemek için daha fazla fırsata sahip olacak, güvendikleri kahramanlarını daha da güçlendirebilecek ve Iron Throne’un hikayesinin nasıl ilerlediğini görebilecek.

Yenilenmiş Boyut Savaşı modu

Iron Throne’un birinci yıl dönümü güncellemesi beraberinde, Lordların savaş meydanına doğrudan müdahale edebilecekleri gerçek zamanlı strateji (RTS) modu olan, yenilenmiş Boyut Savaşını da getiriyor. Ayrıca bu yeni güncelleme, Iron Throne’a, Lordların birliklerinin dizilimini gelişmiş stratejiler için belirleyebilecekleri, ön saflara Ogreler, Ölüm Şövalyeleri ve Ejderhalar gibi özel askerler yerleştirebilecekleri ve düşmanları ve diğer Lordları mağlup etmek için tamamen yeni Kahraman yeteneklerini kullanabileceklerini gerçek zamanlı bir düello sistemi getirerek, mevcut Oyuncu-Herkese karşı (PvE) içeriğini de geliştiriyor.

Kahramanlar daha da güçlenecek

Yeni güncelleme, Iron Throne’un yeni “Yetenek Geliştirme” sistemiyle, oyuncular Kahramanlarına daha da güçlenme olanağı sağlıyor. Mevcut ekipman odaklı gelişimin üstüne gelen bu sistemle Lordlar, en sevdikleri kahramanlara, her biri yine bu yıldönümü güncellemesinde getirilen yeni Yetenek Güçlendirme sistemiyle daha da güçlendirilebilen yeni Kahraman Yetenekleri öğreterek, onların kişiliklerini güçlendirip stratejilerini geliştirebilecekler.

Kasaba Modu’nun 4’üncü sezonu ödüller kazandırıyor

Bu yeni özellikleri tamamlamak adına, Iron Throne’un hikayesini anlatan, Kasaba Modu’nun dört gözle beklenen dördüncü sezonu da tadını çıkarmaları ve müthiş ödüller kazanmaları için oyunculara sunulacak. Sezon 4’ün tamamlanması üzerine, oyuncular şu ödülleri kazanabilecek:

Yeni Kahraman - Oyuncular, Nordenth’den gelen, Viking temalı kahraman olan, gizemli büyücü Hakkon’u yanlarına çekebilecek. Yeni kahraman, Kasaba Modu’nun dördüncü sezonundaki önemli karakterlerden biri ve oyuncular üçüncü sezonun Epik Görevini tamamladığında alınabilecek.

Yeni Ekipman Seti – Hakkon’un yanı sıra, oyuncular, kahramanlarına giydirmek için yine Viking temalı Helga Setini alabilecek. Bu yeni ekipman, kahramanlara, kaynak toplarken işlerine yarayacak beceriler sunuyor.
Iron Throne’da oyuncular kendi hikayelerini yazıp, birbirleriyle işbirliği yaparak güçlü ittifaklar kurarak, kendi krallıklarının Kralı olabilir ve diğer oyunculara karşı mücadele verebilir. Lordlar ayrıca, tamamı yüksek çözünürlüklü büyüleyici ve gerçekçi 3B grafikler ile sunulan, savaşın heyecanını yaşatan, kendi kahramanlarını alıp onları geliştirme olanağı sunan ve mistik kıtadaki muhteşem hikayeyi anlatan çok çeşitli oyun modları ile daha önce görmedikleri bir strateji oyununu tecrübe edebilirler.

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