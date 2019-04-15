iRobot'un Türkiye hedefini açıkladı
Global robot süpürge pazarının bilinen yüzlerinden iRobot, Türkiye pazarında hedef büyüttü. Geçtiğimiz yıl online pazarda robot süpürge aramalarının dört kat arttığının bilgisini veren Türkiye Ülke Müdürü Murat Köse, Türkiye’de robotik süpürge pazarındaki hedeflerini paylaştı.
iRobot Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine Murat Köse’nin atanmasıyla Türkiye pazarındaki hedeflerini büyüten şirket, markanın globaldeki vizyonunu Türkiye’de de yürütmeyi hedefliyor.
Türkiye’deki hedefleri hakkında bilgi veren Köse “Günümüzde tüketicilerin şehir hayatının hızlı temposunda ev temizliğine vakit ayıramadıklarını görüyoruz. Bu nedenle yaşamı kolaylaştıran robot süpürgelere ilgi giderek artıyor. Robot süpürgeler bütün evi kendi kendine süpürerek ev temizliğini kolaylaştırıyor. Son alışveriş istatistikleri de robot süpürgelerin şehir insanının vazgeçilmezleri arasına girdiğini gösteriyor. Online pazarda yapılan araştırmalara bakıldığında, 2018 yılında robot süpürgelerin arama hacimleri dört katına çıktı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre yoğun şehir hayatının yaşandığı özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde robot süpürgeye ilgi zirvede yer alıyor” dedi.
Köse, “iRobot olarak iki ana merkez ofisimiz ABD’de olmak üzere, Hong Kong, Japonya, Çin ve birçok Avrupa ülkesinde satışımız bulunuyor. Türkiye pazarındaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
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