iRobot'un Türkiye hedefini açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriiRobot'un Türkiye hedefini açıkladı
GeriTeknoloji iRobot'un Türkiye hedefini açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
15.04.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

iRobot'un Türkiye hedefini açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
iRobot'un Türkiye hedefini açıkladı

Global robot süpürge pazarının bilinen yüzlerinden iRobot, Türkiye pazarında hedef büyüttü. Geçtiğimiz yıl online pazarda robot süpürge aramalarının dört kat arttığının bilgisini veren Türkiye Ülke Müdürü Murat Köse, Türkiye’de robotik süpürge pazarındaki hedeflerini paylaştı.

iRobot Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine Murat Köse’nin atanmasıyla Türkiye pazarındaki hedeflerini büyüten şirket, markanın globaldeki vizyonunu Türkiye’de de yürütmeyi hedefliyor.

Türkiye’deki hedefleri hakkında bilgi veren Köse “Günümüzde tüketicilerin şehir hayatının hızlı temposunda ev temizliğine vakit ayıramadıklarını görüyoruz. Bu nedenle yaşamı kolaylaştıran robot süpürgelere ilgi giderek artıyor. Robot süpürgeler bütün evi kendi kendine süpürerek ev temizliğini kolaylaştırıyor. Son alışveriş istatistikleri de robot süpürgelerin şehir insanının vazgeçilmezleri arasına girdiğini gösteriyor. Online pazarda yapılan araştırmalara bakıldığında, 2018 yılında robot süpürgelerin arama hacimleri dört katına çıktı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre yoğun şehir hayatının yaşandığı özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde robot süpürgeye ilgi zirvede yer alıyor” dedi.
 
Köse, “iRobot olarak iki ana merkez ofisimiz ABD’de olmak üzere, Hong Kong, Japonya, Çin ve birçok Avrupa ülkesinde satışımız bulunuyor. Türkiye pazarındaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?