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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Teknoloji
08.07.2019 - 09:09, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°ranlÄ± hacker grubu Outlook üzerinden kurbanlarÄ±nÄ± vuruyor

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Ä°ranlÄ± hacker grubu Outlook üzerinden kurbanlarÄ±nÄ± vuruyor

ABD Siber KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Microsoft Outlookâ€™taki gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±ndan yararlanan hackerlerin risk altÄ±ndaki ÅŸirketlere saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini duyurdu. SaldÄ±rÄ±larÄ±n kaynaÄŸÄ± olarak ise Ä°ranlÄ± hackerler gÃ¶steriliyor. Bitdefender AntivirÃ¼sâ€™Ã¼n TÃ¼rkiye Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Barbaros Akkoyunlu, ÅŸirketlerin ve son kullanÄ±cÄ±larÄ±n uygulamalardaki aÃ§Ä±klardan kaynaklanan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± gÃ¼ncellemeleri takip etmesi gerektiÄŸini belirtiyor.

ABD Siber KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lke genelindeki risk altÄ±nda bulunan kuruluÅŸlarÄ± gerÃ§ekleÅŸebilecek siber saldÄ±rÄ±lar konusunda uyardÄ±. APT33 adlÄ± hacker grubunun Microsoft Outlook'taki bir gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±ndan yararlanarak kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±m yayma giriÅŸiminde bulunduÄŸunu belirten ABD Siber KomutanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±larÄ±n Ä°ranlÄ± hackerlerden gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸi konusunda da ithamlarda bulundu. Akkoyunlu, devlet destekli hacker gruplarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ÅŸirketlerin ve son kullanÄ±cÄ±larÄ±n gerekli Ã¶nlemleri almasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulunuyor.Â 

GÃœVENLÄ°K AÃ‡IÄžI HÃœKÃœMET AÄžLARINA GÄ°RMEYÄ° KOLAYLAÅžTIRIYORÂ

ABD Siber KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Twitter Ã¼zerinden CVE-2017-11774 kodlu Microsoft Outlook aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± faaliyetlerde kullanÄ±labileceÄŸi hakkÄ±nda Ã¶nemli uyarÄ±larda bulundu. BirkaÃ§ grup hackerin bu aÃ§Ä±ktan faydalanarak hÃ¼kÃ¼met aÄŸlarÄ±na sÄ±zma giriÅŸimlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Konuyla ilgili kullanÄ±cÄ±larÄ± ve kuruluÅŸlarÄ± uyaran Akkoyunlu, yapÄ±lmasÄ± gereken ilk adÄ±mÄ±n Ã¶ncelikle Outlook gÃ¼ncellemelerinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi olduÄŸunu dile getiriyor. Meydana gelen aÃ§Ä±ÄŸÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± sorunun Microsoft Outlookâ€™taki gÃ¼venlik Ã¶zelliÄŸini atlamaya olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Akkoyunlu, hackerlerin bu aÃ§Ä±ktan yararlanarak Microsoft Outlook Ã¼zerinden bilgisayarlara keyfi komutlar vererek tehlikeli eylemler gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸini belirtiyor.Â 

SALDIRILARIN ARKASINDA Ä°RAN DESTEKLÄ° APT33 GRUBU OLABÄ°LÄ°R

Ä°lk olarak 2017 yÄ±lÄ±nda keÅŸfedilen CVE-2017-11774 kodlu gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ± iÃ§in Microsoft dÃ¼zeltme ekleri yayÄ±nlandÄ±. Ancak gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ± o zamandan beri Ä°ran destekli APT33 hacker grubu tarafÄ±ndan kullanÄ±lmaya devam edildi. ABD Siber KomutanlÄ±ÄŸÄ±,risk altÄ±ndaki kuruluÅŸlarÄ±n 2017â€™den beri gerek duyulan gÃ¼ncellemeleri gerÃ§ekleÅŸtirmediklerinden endiÅŸe duyuyor. Ã–zellikle saldÄ±rÄ±larda gÃ¶rÃ¼len zararlÄ± yazÄ±lÄ±mlar, Shamoon yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± geliÅŸtiren Ä°ran baÄŸlantÄ±lÄ± APT33 grubunu kaynak gÃ¶steriyor. 2013 yÄ±lÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±na kadar ÅŸiddetli siber saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtiren grubun hedeflerinde Ã¶zellikle ABD ve Suudi Arabistanâ€™daki enerji ÅŸirketleri yer alÄ±yor.Â 

DÄ°KKAT EDÄ°LMESÄ° GEREKENLER

UluslararasÄ± siber saldÄ±rÄ±larÄ±n devlet destekli gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dikkat Ã§eken Akkoyunlu, gerek ÅŸirketlerin gerek son kullanÄ±cÄ±larÄ±n bu tarz gÃ¼venlik aÃ§Ä±klÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± uygulamalarÄ±nÄ± gÃ¼ncellemeleri gerektiÄŸini ifade ederken, Ã§ok katmanlÄ± savunmanÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±, en iyi ÅŸifre uygulamalarÄ±nÄ±n izlenmesini ve Ã§ok faktÃ¶rlÃ¼ kimlik doÄŸrulamasÄ±nÄ±n etkinleÅŸtirilmesini saÄŸlayarak sistemlerin daha iyi korunabileceÄŸini vurguluyor. Ã–zellikle bilinmeyen adreslerden gelen dosya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na dikkat edilmesi gerektiÄŸini de hatÄ±rlatan Akkoyunlu, bu tarz hacker gruplarÄ±nÄ±n hedef odaklÄ± oltalama taktiklerini Ã§okÃ§a kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

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