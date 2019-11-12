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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

İran'da 2 Türk bilim insanına ödül verildi

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İran'da 2 Türk bilim insanına ödül verildi

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Umran İnan, İran'ın prestijli ödüllerinden Mustafa'nın "Yaşam ve Tıp Bilimi ve Teknolojisi" ile “Bilim İnsanları” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

İran Cumhurbaşkanı'nın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile birçok ülkeden yetkilinin katılımıyla başkent Tahran'da "Mustafa" ödül töreni düzenlendi.

Törende, kanserle mücadelede geliştirdiği "Truva atı aşısı" ile Prof. Dr. Uğur Şahin, İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanındaki çalışmalarından dolayı uzay bilimci Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'a ödülleri takdim edildi.

İran'ın Nobel'e alternatif olma iddiasıyla 3'üncüsünü düzenlediği "Mustafa" ödülleri, iki yılda bir "Bilgi ve İletişim Bilimi ve Teknolojisi", "Yaşam ve Tıp Bilimi ve Teknolojisi",  "Nano Bilim ve Nano Teknoloji" ve "Bilim İnsanları" kategorilerinde önemli buluşlara imza atan ve 57 İslam ülkesinden 5 Müslüman bilim adamına takdim ediliyor ve her bir bilim dalı için 500 bin dolar para ödülü veriliyor. 

200 üniversite ve 35 ülkeden yaklaşık 500 jüri üyesinin 800 saat çalışarak yaptığı değerlendirme sonucu İnan, dünyaya yakın uzaydaki dalga-parçacık etkileşiminin anlaşılması ve şimşek ve yıldırımlarda oluşan elektrik akımları ile üst atmosfer arasındaki elektrodinamik etkileşimler konusundaki çalışmalarından dolayı "Bilgi ve İletişim Bilimi ve Teknolojisi" kategorisindeki ödülü İranlı bilim insanları Muhammed Abdulahed ve Hüseyin Behravend ile paylaştı.

Kanserli hastalar için yaptığı çalışmalarıyla bilinen Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ise kanserle mücadelede geliştirdiği ve 3 hastada denenip başarılı olan “Truva atı aşısı” ile "Yaşam ve Tıp Bilimi ve Teknolojisi” kategorisindeki ödülün tek başına sahibi oldu.

Aldığı ödülle ilgili konuşan Prof. Dr. Umran İnan, yaptığı çalışmaların İran'da tanınmış olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

İnan, "Ödülü, yakın uzay ve dünyanın atmosferindeki fiziksel olayların incelenmesi ve buradaki elektromanyetik dalgalar ve parçacıkların iletişimi konusunda uzun yıllar yaptığım çalışmalara istinaden aldım." dedi. 

İran'da bulunduğu süre içinde 3 üniversiteyi ve laboratuvarlarını gezdiğini aktaran İnan, Koç Üniversitesi'ndeki 600 doktora öğrencisinden 100'ünün İranlı olduğunu ve bu ülkeyle biyomedikal, mühendislik ve sosyal bilimler konularında çalışmalar yapabileceklerini söyledi. 

Uğur Şahin ise kanser tedavisi üzerine çalıştığını bu hastalığa karşı yaptığı kişisel aşı deneylerinde başarılı olmasından dolayı ödüle layık görüldüğünü aktardı.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 30 senedir kanseri nasıl yok edebiliriz noktasında çalışmalar yürütüyorum. Kanser hücrelerinde genetik değişimleri araştırıyoruz. Bu değişimlere karşı bir aşı uyguladık ve bu genetik bir aşıdır, bunda even-a diye bir madde kullanıyoruz. Bu maddeyi, 24 saat içinde bir hastanın kişisel genetik mutasyonuna göre hazırlama imkanımız var. Bu aşı tedavisiyle denemelerdeyiz. Bu maddenin piyasaya çıkması için daha 4-5 senemiz var."

Mustafa Ödülleri Bilim Komitesi Başkanı Hasan Zuhur da ödül töreninin İslam dünyasına hitap ettiğini belirterek, Türkiye, Malezya, Mısır ve İran'ın diğer ülkelere göre bilim ve teknoloji alanında daha ileride olduğuna dikkati çekti.

 Zuhur, 50 ülkeden 1600 çalışmanın ödüle aday gösterildiği bilgisini de paylaştı. 

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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