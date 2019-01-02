İran'a göre Telegram uygulaması büyük bir tehdit
WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri olan Telegram'ın başı İran'da dertte. Bir süredir yasak kararıyla uğraşayan Telegram'la ilgili ciddi güvenlik kaygıları duyan İran yönetimi, uygulama kullanımını aylardır erişime kapalı tutuyor. Peki İran'ın saygısı ne?
İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, Telegram'ın ülkedeki varlığından oldukça rahatsız. Başkent Tahran'da düzenlenen bir basın toplantısına katılan Celali, bu tür yabancı kaynaklı uygulamalar yerine yerli uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
Konu da bu noktada Telegram'a geldi. Telegram'ın İran için tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Celali, 5 farklı noktada Telegram'ın ülke için tehlikeli olduğuna vurgu yaptı.
İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını kullanmak zaten yasak ancak kullanıcılar VPN servisleri kullanarak uygulamaları kullanmaya devam ediyorlar.
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