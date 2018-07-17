İran yasak dinlemedi, Telegram'ı kullanmaya devam ediyor!
İran'da en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim engeli getirilmesine rağmen kullanıcıların yüzde 79'unun uygulamayı kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı.
İranlı milletvekili Muhammed Kazımi, Telegram'ı yasaklama girişimlerinin başarısız olduğunu belirtti. Kazımi, Telegram kullanıcılarının yüzde 79'unun programı kullanmaya devam ettiğine ilişkin sunulan rapora işaret ederek, "Telegram'a erişim engeli getirilmesinden önce programı kullanan kişilerin neredeyse tamamının program filtrelendikten sonra da programı kullanmaya devam ettiğine inanıyorum. Telegram'ı filtreleme planı büyük bir başarısızlıkla karşılaştı." dedi.
Meclis Haber Ajansı ICANA'da ifadelerine yer verilen İranlı milletvekili, kısıtlamaların ters tepkilere neden olduğunu söyleyerek, "Kısıtlamalar bizi hiç bir şekilde hedeflerimize ulaştıramaz. Kısıtlamalar yerine ihtiyati tedbirler almalıyız." ifadelerini kullandı.
İran'da yasağa rağmen en popüler mesajlaşma uygulaması olarak Telegram öne çıkıyor. Söz konusu programa 30 Nisan'da yargı tarafından erişim engeli getirilmişti. Telegram yasaklanmadan önce 80 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanılıyordu. İran Siber Alem Yüksek Konseyi Başkanı Ebulhasan Firuzabadi yabancı mesajlaşma uygulamaların yasaklanmasının ardından bir hafta içinde 12 milyon İranlı kullanıcının Soroush başta olmak üzere yerli mesajlaşma uygulamalarına geçtiğini duyurmuştu. Cumartesi yayımlanan bir rapora göre ise kullanıcıların filtre kırıcı programlar üzerinden uygulamayı kullanmaya devam ettiği kaydedilmişti.
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