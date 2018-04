iPhone’unuzu Game Boy’a dönüştürün

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan kılıf Nintendo Game Boy tarzında. Bu kılıf telefonunuzu darbelere karşı korurken, efsane Nintendo Game Boy oyunlarını da oynamanızı sağlıyor. Nostaljik bir hizmet sunan kılıfta, Tetris, Tank ve Frogger gibi oyunları oynayabilirsiniz. Cihazın Game Boy’da olduğu gibi D-pad, A-B, açma kapama, oyunu sıfırlama, ses açma kısma tuşları bulunuyor.

Kılıfta Game Boy tarzında LCD bir ekran kullanılmış. Ürün gücünü ise bir adet saat pilinden alıyor. Telefon kabı iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri için tasarlanmış. Cihaz şu an Amazon’da 11.55 dolardan satışa sunuluyor.