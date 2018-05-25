iPhone'un pilini değiştirene Apple'dan 190 TL!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
25.05.2018 - 08:47, Son Güncelleme:

iPhone'un pilini değiştirene Apple'dan 190 TL!

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iPhone'un pilini değiştirene Apple'dan 190 TL!

iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul eden Apple, pilini garanti dışı değiştiren kullanıcılara 190 TL'lik bir kredi sunacağını açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor?

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl pil performanslarını iyileştirmek ve aniden kapanmalarını önlemek için iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığını itiraf etmişti. Şirket daha sonra başlattığı pil değişim programı ile kullanıcılara 190 TL'lik indirim yaparak cihazlarının pillerini değiştirme fırsatı sundu.

Apple bu indirimden yararlanamayan kullanıcıları için yeni bir telafi yoluna gittiğini duyurdu. Açıklamaya göre 1 Ocak 2017 ile 28 Aralık 2017 tarihleri arasında iPhone 6 veya üst model cihazlarının pillerini garanti dışı değiştirmiş ve ödeme yapmış kullanıcılara 190 TL'lik bir kredi sunulacağı belirtildi. Bu değişim işleminin Apple Store, Apple Onarım Merkezi veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'nda yapılmış olması gerekiyor.

Apple bu duruma uyan müşterilerine 23 Mayıs 2018 ile 27 Temmuz 2018 krediyi nasıl alacaklarına dair bir e-posta göndereceğini açıkladı. 190 TL'lik bu kredini elektronik para transferi yoluyla veya pil değiştirmek için kullanılan kredi kartına yansıtılacağını ifade eden şirket, bu şartlara uyan ancak e-posta almayan kullanıcıların ise kendileriyle iletişime geçmesi gerektiğini belirtiyor.

Apple garanti kapsamında pil değiştirme işlemi yapan kullanıcıların bu ayrıcalıktan faydalanamayacaklarını açıklarken, iPhone 6 veya üst modeller için 2018 yılının sonuna kadar garanti dışı pil değiştirme işlemlerine yönelik bir fiyat indirimi uygulanacağını da duyurdu. Donanımhaber

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