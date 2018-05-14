iPhone'ların iMessage uygulaması Windows 10'a mı geliyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriiPhone'ların iMessage uygulaması Windows 10'a mı geliyor?
GeriTeknoloji iPhone'ların iMessage uygulaması Windows 10'a mı geliyor?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
14.05.2018 - 07:08, Son Güncelleme:

iPhone'ların iMessage uygulaması Windows 10'a mı geliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
iPhone'ların iMessage uygulaması Windows 10'a mı geliyor?

Microsoft, Windows 10'u mümkün olduğunca çok cihaza ulaştırmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Şimdiyse firma, iMessage desteğini Windows'a getirmek için Apple ile görüşmek istediğini söyledi.

Yazılım devi, yeni Your Phone uygulamasını Build 2018 geliştirici konferansında ortaya çıkarmıştı. Your Phone, telefonunuzdaki kısa mesajları okuyup yazmanıza olanak tanıyan bir uygulama. Ancak Microsoft'tan Shilpa Ranganathan, The Verge'ün bir röportajında, Android'dekinin aksine uygulamayı iOS'ta çalıştırmakta sorun yaşadıklarını kabul etti ve şunları söyledi: "Apple, bunu Mesajlar'da zorlaştırıyor ancak Apple ile birlikte çalışmak isteriz."

iPhoneların iMessage uygulaması Windows 10a mı geliyor

Apple'ın iMessages uygulamasının çalışma şekli nedeniyle Microsoft'un bu uygulamayı destekleyebilmek için Apple ile çalışması gerekiyor. Apple ise ekosistemini kapalı tutmasıyla tanınıyor. Apple'ın Microsoft'tan gelecek bu tür bir teklife nasıl karşılık vereceği, merak konusu.

Microsoft bu konuda henüz Apple'dan herhangi bir talepte bulunmuş değil ancak iki rakibin böyle bir işlev için ortak çalıştığını görmek kullanıcıları sevindirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 1985'TEN 2015'E WINDOWS KUTULARI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

iPhone'ların iMessage uygulaması Windows 10'a mı geliyor?

PES 2019'un Türkiye fiyatı belli oldu!

Kapsamlı bir inceleme: Yakuza 6: The Song of Life

Battlefield 5'in çıkış tarihi belli oldu!