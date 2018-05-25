iPhone'ları şahlandıracak yeni işlemci: A12

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
25.05.2018 - 07:06, Son Güncelleme:

iPhone'ları şahlandıracak yeni işlemci: A12

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iPhone'ları şahlandıracak yeni işlemci: A12

İddiaya göre yeni iPhone ve iPad'lere gücünü verecek olan A12 çipi daha küçük ve daha hızlı olacak. Üstelik çoktan üretilmeye başlandı bile!

iPhone XI ve iPhone 9'un kalbinde bulunması beklenen yeni Apple A12 çiplerin üretimi iddiaya göre bu hafta başladı. Tayvanlı tedarikçi TSMC'ye göre çipset daha hızlı olmasına rağmen daha ufak, ayrıca 7 nanometre mimari tasarımına sahip. Çipin daha az yer kaplaması onu iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'da bulunan 10nm A11 çiplerden daha iyi enerji tasarrufu yapmasını sağlayabilir.

Geçen yıl 12nm çiplerden 10nm çiplere geçiş yaptığımızda da benzer bir hız ve verimlilik sıçrayışına şahit olmuştuk. Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus ilk 10nm çiplere sahip telefonlar oldu ve bundan sonra da diğer çip üreticilerinin Samsung ve Qualcomm da dahil olmak üzere 7nm trendini takip etmelerini beklemelisiniz. Note 9 veya Galaxy S10 bu çiplere sahip ilk telefonlar olabilir. Yani Apple A12 ile rekabette yalnız olmayacak.

7nm çiplerin sağladığı ekstra boş alan sayesinde de yeni özellikler için daha fazla imkan sağlanabilir ya da 3.5mm kulaklık girişi geri dönebilir. Yeni A12 çipin, henüz adı belli olmayan yeni iPhone'lar ve iOS 12 ile birlikte Ekim ayında gerçekleşecek etkinlikte duyurulması bekleniyor.

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