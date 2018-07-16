iPhone'dan sonra Samsung telefonlara şok zam

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
16.07.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

iPhone'dan sonra Samsung telefonlara şok zam

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iPhone'dan sonra Samsung telefonlara şok zam

Teknoloji devlerinden Apple geçtiğimiz günlerde iPhone'lara zam yapmıştı. Türkiye fiyatı zamlanan iPhone'ların ardından Samsung da telefonlarının Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Galaxy S9 Plus'ın fiyatı yaklaşık 400 lira yükseldi. İşte yeni Samsung telefon fiyatları...

Son günlerde iPhone'lara gelen zamlar ile adından söz ettiren Apple'ın ardından şimdi de bir zam haberi Samsung'dan geldi. Şirketin Türkiye'de satışa çıkardığı Galaxy Note 8, Galxy S9 ve Galaxy S9+ telefonlarına yaptığı ortalama 400 liralık zam bugün yansıtıldı. Dolar kurunda yaşanan değişimlerin etkisi ile birçok teknoloji şirketi cihazlarına zam yapmaya başladı.

Samsung Türkiye, fiyatı 4 bin 999 TL olan Galaxy Note 8'in fiyatını 5 bin 499 TL'ye arttırırken Galaxy S9'un 4 bin 599 TL olan 64 GB'lık sürümünün fiyatı ise 4 bin 899 TL'ye çıkardı. Ayrıca 5 bin 199 TL'den satışa çıkarılan Galaxy S9+ da 5 bin 499 TL oldu.

Telefon devleri Samsung ve Apple'ın cihazlarına yaptığı zamlardan sonra diğer telefon üreticilerinin de cihazlarına zam yapabileceği söylentileri tüketicileri zora sokacağa benziyor.

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iPhone fiyatlarına şok zam: İşte model model zamlı iPhone fiyatları
iPhone fiyatlarına şok zam: İşte model model zamlı iPhone fiyatları
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