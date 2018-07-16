iPhone'dan sonra Samsung telefonlara şok zam
Teknoloji devlerinden Apple geçtiğimiz günlerde iPhone'lara zam yapmıştı. Türkiye fiyatı zamlanan iPhone'ların ardından Samsung da telefonlarının Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Galaxy S9 Plus'ın fiyatı yaklaşık 400 lira yükseldi. İşte yeni Samsung telefon fiyatları...
Son günlerde iPhone'lara gelen zamlar ile adından söz ettiren Apple'ın ardından şimdi de bir zam haberi Samsung'dan geldi. Şirketin Türkiye'de satışa çıkardığı Galaxy Note 8, Galxy S9 ve Galaxy S9+ telefonlarına yaptığı ortalama 400 liralık zam bugün yansıtıldı. Dolar kurunda yaşanan değişimlerin etkisi ile birçok teknoloji şirketi cihazlarına zam yapmaya başladı.
Samsung Türkiye, fiyatı 4 bin 999 TL olan Galaxy Note 8'in fiyatını 5 bin 499 TL'ye arttırırken Galaxy S9'un 4 bin 599 TL olan 64 GB'lık sürümünün fiyatı ise 4 bin 899 TL'ye çıkardı. Ayrıca 5 bin 199 TL'den satışa çıkarılan Galaxy S9+ da 5 bin 499 TL oldu.
Telefon devleri Samsung ve Apple'ın cihazlarına yaptığı zamlardan sonra diğer telefon üreticilerinin de cihazlarına zam yapabileceği söylentileri tüketicileri zora sokacağa benziyor.
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